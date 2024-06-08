В начале года под угрозой закрытия была общественная баня в Сомпа, но горожане ее отстояли - забили тревогу, и городские власти договорились с оператором "OSK Grupp" о продолжении обслуживания, во всяком случае до конца текущего года. В конце августа заканчивается договор аренды с АО "Vekoolis", обеспечивающим банные услуги на Яанику, 18а в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, и предприятие не намерено продолжать эту деятельность.
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Общественные бани на грани выживания
Директор АО "Vekoolis" Владимир Шатилин сказал, что они не готовы продолжать, потому что это невозможно - банные услуги становятся все убыточнее. Идти по пути повышения цены билетов, которые сейчас и так довольно высокие - 10 евро, он считает нецелесообразным, так как общественную баню посещают много малообеспеченных людей и пенсионеров, для которых подорожавшие банные удовольствия могут оказаться накладными. Более платежеспособные любители попариться предпочтут немного доплатить и поехать в спа.