Общественные бани на грани выживания

Директор АО "Vekoolis" Владимир Шатилин сказал, что они не готовы продолжать, потому что это невозможно - банные услуги становятся все убыточнее. Идти по пути повышения цены билетов, которые сейчас и так довольно высокие - 10 евро, он считает нецелесообразным, так как общественную баню посещают много малообеспеченных людей и пенсионеров, для которых подорожавшие банные удовольствия могут оказаться накладными. Более платежеспособные любители попариться предпочтут немного доплатить и поехать в спа.