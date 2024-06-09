Большинство его ярых сторонников не упустят возможности отдать ему свой голос на выборах. Если же те, для кого взгляды Петерсона абсолютно неприемлемы, не будут участвовать в выборах и не проголосуют ни за кого, то в случае низкой явки он окажется одним из самых больших, если не самым большим, магнитом голосов в Ида-Вирумаа. Из чего, в свою очередь, нетрудно сделать вывод, что поддержит его большинство жителей Ида-Вирумаа.

Парламент Европейского союза может показаться нам эмоционально далеким и чуждым, но политика Европейского союза оказывает все большее влияние на нашу повседневную жизнь. С одной стороны, на средства Европейского союза в Ида-Вирумаа были построены больницы, школьные здания, городские площади, променады, водопроводы и водоочистные сооружения, велосипедные дорожки и многое другое, которые стали само собой разумеющейся частью нашей жизни.

С другой стороны, политика Европейского союза влияет на нашу промышленность, зеленый поворот чрезмерным рвением нанес ущерб местной экономике и люди лишились рабочих мест, но в то же время он также предоставил новые возможности тем, кто, к примеру, быстро сориентировался и сумел воспользоваться предложениями фонда справедливого перехода. Решения Европейского союза все чаще определяют, как укрепить нашу безопасность и чувство защищенности рядом с нашим кровожадным восточным соседом.

Важно, чтобы жители Эстонии также могли влиять на политику Европейского союза. На этот раз среди кандидатов немало политиков, связанных с Ида-Вирумаа (в алфавитном порядке): Арво Аллер, Кристина Каллас, Вирве Линдер, Лавли Перлинг, Ханно Певкур, Катри Райк, Юллар Сааремяэ и Рихо Террас. Так давайте же выбирать!