Кохтла-Ярвеское горсобрание подвергается сильному давлению со стороны общественности из-за того, что отклонило на прошлой неделе предложение Министерства образования отдать расположенную на улице Пярна недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, чтобы построить на ней новое здание для Ярвеской школы. Из-за такого решения Кохтла-Ярве может остаться без двух новых школьных зданий, на строительство которых министерство намерено израсходовать 26 миллионов евро.
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Кохтла-Ярвеское горсобрание оказалось под сильным давлением из-за вопроса школ
Осуждающие решение горсобрания обращения на этой неделе сделали 53 учителя двух ахтмеских школ и Молодежное собрание города Кохтла-Ярве. К полудню пятницы 120 жителей Кохтла-Ярве поставили свои подписи под обращением, размещенном в среде petitsioon.ee.