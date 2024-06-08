Кохтла-Ярвеское горсобрание оказалось под сильным давлением из-за вопроса школ

Кохтла-Ярвеское горуправление на этой неделе предложило Министерству образования в качестве места для нового здания Ярвеской школы участок нынешнего детсада "Аленушка", расположенный тоже рядом с гимназией, однако, по словам министра Каллас, этот вариант - не хороший.

Кохтла-Ярвеское горсобрание подвергается сильному давлению со стороны общественности из-за того, что отклонило на прошлой неделе предложение Министерства образования отдать расположенную на улице Пярна недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, чтобы построить на ней новое здание для Ярвеской школы. Из-за такого решения Кохтла-Ярве может остаться без двух новых школьных зданий, на строительство которых министерство намерено израсходовать 26 миллионов евро.