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Кохтла-Ярвеское горсобрание оказалось под сильным давлением из-за вопроса школ

Эрик Гамзеев
, журналист
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Кохтла-Ярвеское горуправление на этой неделе предложило Министерству образования в качестве места для нового здания Ярвеской школы участок нынешнего детсада "Аленушка", расположенный тоже рядом с гимназией, однако, по словам министра Каллас, этот вариант - не хороший.
Кохтла-Ярвеское горуправление на этой неделе предложило Министерству образования в качестве места для нового здания Ярвеской школы участок нынешнего детсада "Аленушка", расположенный тоже рядом с гимназией, однако, по словам министра Каллас, этот вариант - не хороший. Фото: Erik Gamzejev/Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание подвергается сильному давлению со стороны общественности из-за того, что отклонило на прошлой неделе предложение Министерства образования отдать расположенную на улице Пярна недвижимость, где сейчас действует Славянская основная школа, чтобы построить на ней новое здание для Ярвеской школы. Из-за такого решения Кохтла-Ярве может остаться без двух новых школьных зданий, на строительство которых министерство намерено израсходовать 26 миллионов евро.

Осуждающие решение горсобрания обращения на этой неделе сделали 53 учителя двух ахтмеских школ и Молодежное собрание города Кохтла-Ярве. К полудню пятницы 120 жителей Кохтла-Ярве поставили свои подписи под обращением, размещенном в среде petitsioon.ee.

Единый посыл всех этих трех заявлений состоит в том, что Кохтла-Ярвескому горсобранию следует как можно быстрее отменить принятое на прошлой неделе решение и принять предложение Министерства образования построить новое школьное здание на недвижимости, расположенной на улице Пярна.

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