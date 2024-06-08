Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

По оценке геологов, сакаская "дыра в преисподнюю" может расшириться из-за дождей

Кюлли Крийс
Copy
Геолог Марко Кабель, изучающий сакаскую "дыру в преисподнюю".
Геолог Марко Кабель, изучающий сакаскую "дыру в преисподнюю". Фото: Таво АНИ

Когда ручьи выходят на уступе глинта на волю, им не нужно больше размывать пещеры, то есть в других местах провалов, может быть, и не возникнет.

- Мы поработали немного ручным буром и нашли то, что искали, - синюю глину, - старший геолог геологической службы Калле Сууроя, который вместе с коллегами более тщательно изучил сакаский провал, сообщил в понедельник, что синяя глина, которая должна залегать там на глубине более двадцати метров, как бы поднялась к поверхности земли.

Причиной такого подъема является, по его словам, проходящий по этому месту тектонический разлом, над которым располагаются залежи трещиноватого известняка. По трещинам ручьи и вытекают из глинтового уступа и размыли в его подножии пещеру.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх