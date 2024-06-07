В завхозы Нарвской больницы предсказуемо выбрали политика из горсобрания

Администрация Нарвской больницы в мае провела конкурс для поиска руководителя хозяйственной службы. В этой службе трудятся около 75 работников самых разных специальностей, обеспечивающих жизнедеятельность городского медучреждения. "Северное побережье" ранее писало об этом конкурсе, отмечая, что от будущего главного завхоза больницы ждут, судя по заявленным в объявлении пожеланиям, хотя бы среднего знания эстонского языка - на уровне В1, но профессионального владения русским - на уровне С1.

Еще когда конкурс был только объявлен, оппозиция в Нарвском городском собрании прямо заявила, что его условия составлены конкретно под одного депутата из правящей фракции "Narva", оставшегося на тот момент без основной работы. Кулуарно называлось его имя - Андрей Иванкив.

Дело в том, что правление Нарвской больницы находится полностью под контролем совета больницы, а он, в свою очередь, состоит преимущественно из депутатов все той же фракции "Narva". Председательствует же в совете больницы глава названной фракции горсобрания и член Рийгикогу от Центристской партии Эстонии Алексей Евграфов.

Изначальная убежденность оппозиции в формальности и нечестности конкурса получила подтверждение 7 июня, когда член правления Нарвской больницы, прежде выдержав небольшую паузу, утвердил политика Андрея Иванкива на посту руководителя хозяйственной службы.

Заявления на конкурс подавали 21 человек, из которых три были отобраны для собеседования. Как выяснило неофициально "Северное побережье", некоторые кандидаты были очень сильные - с хорошим образованием и уровнем владения эстонским языком.

Так или иначе, но трудовой договор заключили нынче именно с Иванкивым, что подтвердил в коротком комментарии "Северному побережью" член правления больницы Юллар Ланно.

"Организация конкурса на должность руководителя в Нарвской больнице зависела от сложившейся ситуации и предстоящих вызовов, стоящих перед больницей. Я верю, что больница получила в свою команду очень ответственного, финансово дисциплинированного, добросовестного и имеющего опыт управления приблизительно сотней человек коллегу", - ответил Ланно на вопрос, какие свои преимущества показал победитель конкурса Андрей Иванкив.

Незадолго до устройства в Нарвскую больницу Андрей Иванкив работал в железнодорожной компании "Operail".