Начинается внедрение новых скрининговых обследований на предмет разных видов рака

"Чем раньше мы выявим рак, тем больше вероятность того, что хирургическое лечение будет успешным и человек выздоровеет", - подчеркнул Танель Лайсаар, доцент Тартуского Университета, торакальный хирург Клиники Тартуского Университета, который руководил обследованиями по обнаружению рака легких.

Скрининговые обследования на рак легких тестируются в Тарту и в уезде Тартумаа с 2021 года. Сначала тестирование было проведено в меньших масштабах, но к 2024 годам в нем уже участвовало большинство центров семейной медицины Тарту и уезда. Семейные врачи и медсестры связались с застрахованными пациентами своего регистра в возрасте 55–74 лет - итого более 24 тысяч человек - и опросили их, курят ли они или курили когда-либо в прошлом, и есть ли у них в семейном анамнезе рак легких. На основании рисков, выявленных по ответам, некоторые пациенты были направлены на низкодозную компьютерную томографию для выявления возможного рака легких.