Воскресенье, 9 июня, является основным днем голосования на выборах нового состава Европейского парламента, и по этому случаю в Эстонии вывешиваются государственные флаги. Для многих организаций флаги будут обязательными, а для остальных - добровольным решением.
По случаю выборов в Европарламент в воскресенье вывесят флаги
Эстонский флаг будет 9 июня поднят на всех избирательных участках, государственных и муниципальных учреждениях, а также на зданиях публично-правовых юридичеких лиц. Все остальные, как сообщили в Госканцелярии, приглашаются тоже поднять эстонский флаг, чтобы таким образом отметить праздник демократии.
Флаги поднимаются на восходе солнца, но не позднее 8 часов утра, а опускаются в 22 часа.
Помимо эстонского флага, флаг Европейского Союза будет поднят на зданиях следующих учреждений: Рийгикогу, Канцелярия Президента Республики, Правительство Республики, Государственный суд, Государственный контроль, Канцелярия канцлера юстиции, все министерства, Банк Эстонии, Главный штаб Сил обороны, органы местных самоуправлений.
Главный день голосования
- В день голосования, 9 июня 2024 года, имеющие в Эстонии право голоса граждане смогут выбирать из 78 кандидатов.
- Голосование начнется в 9 часов утра и закончится в 8 вечера.
- В день голосования избиратель может проголосовать в любом избирательном участке по всей Эстонии или подать заявление о голосовании на дому.
- В день голосования можно аннулировать свой ранее поданный электронный голос, проголосовав до 20.00 с помощью бумажного бюллетеня.