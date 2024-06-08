По случаю выборов в Европарламент в воскресенье вывесят флаги

Эстонский флаг будет 9 июня поднят на всех избирательных участках, государственных и муниципальных учреждениях, а также на зданиях публично-правовых юридичеких лиц. Все остальные, как сообщили в Госканцелярии, приглашаются тоже поднять эстонский флаг, чтобы таким образом отметить праздник демократии.