В перестрелке с полицией в Тойла ранен человек

В мужчину попала пуля из служебного оружия полиции, и он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сегодня в 19:17 в полицию поступил вызов в парк поселка Тойла, где 40-летний мужчина угрожал людям в парке и произвел выстрел. Полиция прибыла на место происшествия через десять минут. Оперативный руководитель префектуры Андреас Клиймант пояснил, что, когда они приехали в парк и двинулись к мужчине, полицейские неоднократно приказывали мужчине сложить оружие на эстонском и русском языках, но мужчина этого не сделал.

«Вместо этого он достал пистолет из кармана, зарядил его, произвел несколько выстрелов и начал направлять пистолет на полицейских.

Поскольку мужчина не подчинял приказам полицейских и его действия были опасны как для людей в парке, так и для сотрудников полиции, полицейский решил применить табельное оружие, чтобы минимизировать опасность. Полицейский произвел два выстрела в мужчину, сидевшего на скамейке в парке. Один из выстрелов попал ему в грудь.

После выстрела мужчина упал со скамейки. Полицейские немедленно оказали мужчине первую помощь и находились на связи с медиком реанимационного центра до прибытия машины скорой помощи. Пострадавшего передали медикам и доставили в больницу в тяжелом состоянии", - рассказал Клиймант.