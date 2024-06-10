ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 ⟩ Семь крупных событий в Ида-Вирумаа
Концерты на пикниковой сцене хутора Пости в деревне Сака
Расположенный вблизи Кохтла-Ярве в Сака хутор Пости семьи Ныммисте в последние годы превратился в одно из любимых мест, где можно послушать летнюю музыку. Десять концертов с мая по сентябрь проходят во многие воскресные вечера.
Нынешним летом на построенной хозяином хутора Тоомасом Ныммисте пикниковой сцене выступят среди прочих Мари Юрьенс, Таави Петерсон, Ингер и некоторые другие эстонские музыканты.
Ида-Вирумааская серия забегов
Стартовавшая в Нарва-Йыэсуу в апреле при минусовых температурах Ида-Вирумааская серия забегов финиширует в сентябре, когда состоится одно из старейших в Ида-Вирумаа мероприятий народного спорта - Йыхвиский народный бег. Однако до этого забеги пройдут и в других интересных местах Ида-Вирумаа, таких как Мяэтагузе, Люганузе и Тойла.
В Ида-Вирумаа в течение лета пройдут также серии соревнований по разным видам, на которых тоже стоит испытать свои силы вместе с другими участниками - в велоезде, ориентировании, в гонках на роликах, в волейболе, диск-гольфе и т.д. Дополнительную информацию можно посмотреть на домашней странице уездного союза спорта sportiv.ee.
Летний музыкальный фестиваль "Музыка семи городов"
Этот фестиваль и ида-вирумааское лето срослись друг с другом. В этом году фестиваль пройдет с середины июня до середины июля вот уже в 26-й раз.
"Eesti Kontsert" привезет для выступления в интересных местах Ида-Вирумаа музыкантов, представляющих классику, эстраду, джаз и другие стили. Так, например, виолончельный квартет "C-Jam" выступит на острове паркового озера в Кохтла-Ярве, Герли Падар и Калле Сепп исполнят на берегу Вокаского пруда неувядающие песни Сильви Врайт и Мати Нууде, а тенор Оливер Куузик споет на мызе Сака.
Концерт у маяка
Семья уроженца Йыхви Гуйдо Кангура уже несколько лет устраивает на берегу Чудского озера летний концерт, радующий приятной атмосферой.
По словам Кангура, фестиваль является поклоном его родному краю. "Хочется надеяться, что он важен для людей. Хочется надеяться, что пока хватит сил и здоровья, будем делать это и дальше. Надо делать то, что нравится самим, стараться предлагать то, что сам любишь. И как приятно, выйдя на сцену, чтобы сказать "Добро пожаловать!", видеть среди публики так много знакомых лиц".
Нынче 27 июня на сцену выйдут "Puuluup", группа Тоомаса Ванема, "Smilers", оркестры Кохтла-Ярвеской гимназии и MUBA, Хенрик Кальмет и трио Роберта Линна, Танеля Падара и Отта Лепланда, который исполнит любимые песни, входившие в репертуар "Rock-Hotel".
Комплексная постановка "Hungerburg 2024"
Пять дней подряд, 14-18 августа, тартуский "Uus Teater" будет возрождать в доме отдыха "Mereranna" былое веселье курортного города.
В рамках "Hungerburg 2024" будут показаны: постановка Ренате Кеэрд "Kahheldraal" (в старом бассейне "Mereranna"), постановка Йоэля Вяли "backtothebeach" (на берегу), постановка Андреаса Аадли "club paradise" (в бывшем дискоклубе "Mererand") и постановка Ивара Пыллу "Mälestus-märgid" (на реке Нарва).
Все пять дней программа будет одинаковая. Но поскольку происходить будет многое, то, чтобы посмотреть все, потребуется несколько дней. Каждый день будет варьироваться только программа afterspaa, когда в один из вечеров можно пойти, например, на дискотеку, а в следующий - на кинопросмотр в пляжном кинотеатре.
Концерты Дня восстановления независимости Эстонии "Viru laul 24"
Три раза с 18 по 20 августа по очереди в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла прозвучат песни Олава Эхала на тексты Леэло Тунгал. Причем некоторые песни будут исполняться впервые, и написаны они именно для этого концерта.
Исполнителями будут Алика, молодежный сводный хор Ида-Вирумаа, девичий хор ЭТВ, юношеский хор национальной оперы "Estonia", камерный хор "Solare", студенты Эстонской академии музыки и театра, музыканты Союза интерпретаторов Эстонии, Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Художественный руководитель и дирижер Хирво Сурва.
Именно к этому концерту прошлой осенью был образован сводный хор школьников Ида-Вирумаа, почти год репетировавший этот довольно серьезный репертуар как в общих певческих лагерях, так и в своих школах.
Фестиваль "Station Narva"
Набирающий с каждым годом все больший разгон фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva", организуемый Хелен Сильдна и ее командой, предлагает интересную музыку и придает культурному ландшафту приграничного города новое дыхание. Этот праздник музыки, искусства, еды, экскурсий и обмена мыслями состоится 5-8 сентября вот уже в седьмой раз.
Нынешним центром музыкальной программы фестиваля станет Нарвский музей с главной сценой в Северном дворе, откуда открывается лучший в городе вид на восточную границу Евросоюза, и с внутренней сценой в камерном зале Рекондиторий, принимавшем гостей еще во времена Ливонского Ордена.
Музыкальная часть программы фестиваля будет представлена и в прибрежном арт-клубе "Ro-Ro". Выступят как зарубежные, так и местные артисты, известные во всей Эстонии, а также музыканты из Ида-Вирумаа. Имена исполнителей будут объявлены в течение летних месяцев.