ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Семь крупных событий в Ида-Вирумаа

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Концерт у маяка

Семья уроженца Йыхви Гуйдо Кангура уже несколько лет устраивает на берегу Чудского озера летний концерт, радующий приятной атмосферой.

По словам Кангура, фестиваль является поклоном его родному краю. "Хочется надеяться, что он важен для людей. Хочется надеяться, что пока хватит сил и здоровья, будем делать это и дальше. Надо делать то, что нравится самим, стараться предлагать то, что сам любишь. И как приятно, выйдя на сцену, чтобы сказать "Добро пожаловать!", видеть среди публики так много знакомых лиц".

Нынче 27 июня на сцену выйдут "Puuluup", группа Тоомаса Ванема, "Smilers", оркестры Кохтла-Ярвеской гимназии и MUBA, Хенрик Кальмет и трио Роберта Линна, Танеля Падара и Отта Лепланда, который исполнит любимые песни, входившие в репертуар "Rock-Hotel".

Хостел "Mereranna". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Комплексная постановка "Hungerburg 2024"

Пять дней подряд, 14-18 августа, тартуский "Uus Teater" будет возрождать в доме отдыха "Mereranna" былое веселье курортного города.

В рамках "Hungerburg 2024" будут показаны: постановка Ренате Кеэрд "Kahheldraal" (в старом бассейне "Mereranna"), постановка Йоэля Вяли "backtothebeach" (на берегу), постановка Андреаса Аадли "club paradise" (в бывшем дискоклубе "Mererand") и постановка Ивара Пыллу "Mälestus-märgid" (на реке Нарва).