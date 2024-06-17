Начавшаяся весной серия культурных поездок повезет автобусы людей на расположенный посреди нетронутой природы хутор Рабаталу, в принаровские деревни, живущие спокойной размеренной жизнью, и на живописную мызу Аа. Организаторы подумали и о пище телесной в длинные экскурсионные дни: в меню входят как суп из бараньей головы и вынутая тут же из коптильной печи пойманная в Чудском озере рыба, так и конфеты ручного изготовления.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 ⟩ Летние поездки покажут жемчужины Ида-Вирумаа и повезут в гости к энергичным людям
30 июня автобус покатит в Алутагуземаа в Рабаталу, где можно будет ознакомиться с экологическим укладом жизни. "Хозяин хутора Рональдо Сильдник нашел нишу, которая многое предлагает как ему самому, так и гостям. Хутор расположен посреди чистой природы, где нет мобильной сети и можно полностью отключиться от повседневных забот", - описывает организатор ида-вируских культурных поездок, руководитель НКО "Laheaeg" Анне Киппар.
В парке животных Рабаталу можно посмотреть на валлаби, или кенгуру Беннетта, карликовых коз, альпак, кроликов и страусов. После похода по болоту гостей ждет легкий пар в трех банях. Михкель Луус на месте приготовит суп из бараньей головы; для дегустации на лоне природы подходит также еда из насекомых, которую представит ее изготовитель ТОО "Green Bite".
В гости к монахиням и помещицам
3 августа запланирован тур по Васкнарве и другим принаровским деревням. Одним из гвоздей программы дневной поездки будет посещение подворья Пюхтицкого монастыря в Васкнарве с гидом Ийзакуского музея Ирмой Вирве. "Сможем вместе с монахинями попить чаю и отведать пирогов", - пообещала Анне, добавив, что сильное впечатление наверняка произведут также живописные деревни Принаровья.
На тот же вечер свои двери откроет однодневный ресторан в каретном сарае мызы Пагари, где участники экскурсии вместе с хозяином "Põhja Peipsi Köök" запекут пойманную в Чудском озере рыбу. Дополнительной остроты готовке придадут также рыбацкие рассказы и аккордеонная музыка в исполнении Реэни Пайник.
На 14 сентября намечено посещение живописной мызы Аа, где можно будет не только совершить прогулку, но и отведать знаменитые конфеты ручного изготовления "Mon Laurée", приготовленные здешней хозяйкой.
Крошечная конфетная фабрика сосредоточилась на производстве шоколадных конфет, шоколадных плиток и сластей, которые радуют глаз и дарят интересные вкусовые наслаждения, а также занимают первые места на фестивалях шоколада.
Точку в туре по мызе Аа поставит образовательно-развлекательная программа, в которой народ будет веселить Ивика Майдре, перевоплотившаяся в пресловутую вокаскую помещицу Элизабет Чадли. Мызы Вока уже не существует, однако атмосфера поместья в Аа столь же хорошо подходит для юмористического путешествия во времени.
Дневные поездки поддерживает фонд справедливого перехода; в каждой поездке собственное участие составит 10 евро за человека.
Места, куда каждый день не попадаешь
Поездки выросли из серии мероприятий НКО "Laheaeg" "Домашние встречи", на которых маленькие компании в приятной атмосфере соприкасались с интересным внутренним миром разных гостей.
- Однако на этот раз мы чуть дальше отъедем от дома, отправимся в гости к предприимчивым энергичным людям родного края, чтобы ознакомиться с их укладом жизни, и посетим интересные места, куда не каждый день попадешь, да и куда иногда сложно попасть отдельному посетителю, - пояснила Анне Киппар.
- Хотя туризм сейчас очень популярен в Ида-Вирумаа, в уезде наверняка найдутся люди, не знающие об этих местах или не бывавшие там. Серия культурных поездок - это прекрасная возможность посетить до сих пор не открытые для себя места, - добавила Анне Киппар, подтвердив, что поучаствовать в таких поездках приглашают также гостей Ида-Вирумаа.
Все поездки стартуют в 10.00 со стоянки у виадука в Йыхви. Зарегистрироваться можно по телефону 5805 7007 или по адресу электронной почты: anne.kippar@gmail.com.