ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Летние поездки покажут жемчужины Ида-Вирумаа и повезут в гости к энергичным людям

На 14 сентября намечено посещение живописной мызы Аа, где можно будет не только совершить прогулку, но и отведать знаменитые конфеты ручного изготовления "Mon Laurée", приготовленные здешней хозяйкой.

Крошечная конфетная фабрика сосредоточилась на производстве шоколадных конфет, шоколадных плиток и сластей, которые радуют глаз и дарят интересные вкусовые наслаждения, а также занимают первые места на фестивалях шоколада.

Точку в туре по мызе Аа поставит образовательно-развлекательная программа, в которой народ будет веселить Ивика Майдре, перевоплотившаяся в пресловутую вокаскую помещицу Элизабет Чадли. Мызы Вока уже не существует, однако атмосфера поместья в Аа столь же хорошо подходит для юмористического путешествия во времени.

Дневные поездки поддерживает фонд справедливого перехода; в каждой поездке собственное участие составит 10 евро за человека.

Места, куда каждый день не попадаешь

Поездки выросли из серии мероприятий НКО "Laheaeg" "Домашние встречи", на которых маленькие компании в приятной атмосфере соприкасались с интересным внутренним миром разных гостей.

- Однако на этот раз мы чуть дальше отъедем от дома, отправимся в гости к предприимчивым энергичным людям родного края, чтобы ознакомиться с их укладом жизни, и посетим интересные места, куда не каждый день попадешь, да и куда иногда сложно попасть отдельному посетителю, - пояснила Анне Киппар.

- Хотя туризм сейчас очень популярен в Ида-Вирумаа, в уезде наверняка найдутся люди, не знающие об этих местах или не бывавшие там. Серия культурных поездок - это прекрасная возможность посетить до сих пор не открытые для себя места, - добавила Анне Киппар, подтвердив, что поучаствовать в таких поездках приглашают также гостей Ида-Вирумаа.

Все поездки стартуют в 10.00 со стоянки у виадука в Йыхви. Зарегистрироваться можно по телефону 5805 7007 или по адресу электронной почты: anne.kippar@gmail.com.