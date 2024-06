ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен искал и нашел в Ида-Вирумаа причины, способные побудить скандинавов сюда приезжать

Фото: Erakogu

На краю Европы

Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен выпустил после поездки по Ида-Вирумаа книгу с множеством фотографий "На краю Европы" ("On the Edge of Europe"), знакомящую со здешними живописнейшими местами; в День Европы Ида-Вируский туристический кластер подарил эту книгу президенту Эстонской Республики Алару Карису.

В книге Расмуссен описывает, как в нескольких часах езды от Таллинна он удостоился королевского приема на красиво обновленной и поразившей его фантастическими видами с обрыва мызе Сака. Это одна из немногих в Эстонии мыз, которые отреставрированы целиком, и, по оценке датчанина, она в любом случае достойна посещения. Одну ночь он провел и в "Von Rosen SPA" на мызе Мяэтагузе, которая также была хорошо реновирована. Там он насладился изысканным ужином с персональным обслуживанием.

Впечатление на Расмуссена произвел и Оруский парк в Тойла, а также предлагаемый там виртуальный тур по уничтоженному дворцу. "Я получил полный обзор этого грандиозного дворца на виртуальном туре "VR Toila 1938" - это действительно хороший способ понять историю. Весь парк очень ухоженный, и там можно, не замечая времени, провести несколько часов".

Виртуальный тур по довоенной Нарве в обновленной Нарвской ратуше тоже помог иностранному гостю понять, какие времена довелось пережить приграничному городу. Очаровала Расмуссена и история Кренгольма. "Кренгольм огромен и полон возможностей, границы для которых устанавливает только способность к воображению. На Кренгольм обязательно надо вернуться".

В шахтном музее в Кохтла-Нымме датчанин оценил возможность спуститься под землю с гидом из числа бывших шахтеров и послушать рассказ о том, насколько суровыми встарь были условия труда на шахте.

Подольше он хотел бы побыть на разрезе Айду, где поучаствовал в сафари "Adrenaator Grupp". "Мы проехались по интересному гигантскому искусственному ландшафту, сформировавшемуся в ходе добычи и оживляемому большими холмами и красивыми каналами. По территории, о существовании которой я раньше ничего не знал".

Больше времени Расмуссен хотел бы провести также на пляже в Нарва-Йыэсуу, ведь "он, вероятно, красивейший в Эстонии". Вновь он отправился бы и в путешествие на пароме по реке Нарва, ведь именно в районе Васкнарвы он отметил один из красивейших природных пейзажей, виденных им в своей жизни.