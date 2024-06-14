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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен искал и нашел в Ида-Вирумаа причины, способные побудить скандинавов сюда приезжать

Исторического вида купальные кабинки на колесах добавляют Нарва-Йыэсуу духа курортного города. "Нарва-йыэсууский пляж, вероятно, один из красивейших в Эстонии", - говорит Филип Дальтур Расмуссен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен прошлым летом тестировал Ида-Вирумаа взором скандинавского туриста. Он провел здесь четыре дня и посетил наиболее интересные места. Однако четыре дня его не насытили - например, на гигантском производстве на Кренгольме, на разрезе Айду и на пляже в Нарва-Йыэсуу он хотел бы провести больше времени.

- Прошел ли Ида-Вирумаа тест взыскательного скандинавского туриста?

- Я приезжаю в Эстонию много лет, однако прошлым летом заглянул в закулисье Ида-Вирумаа. Получил от Ида-Вируского туристического кластера приглашение посетить регион в качестве датского, скандинавского туриста. Я приехал сюда из Таллинна и подумал, что должен найти ту причину, которая бы побудила датского и вообще скандинавского туриста посетить этот регион. Я прежде несколько раз бывал в Нарве, это всегда был интересный опыт.

После проведенных в Ида-Вирумаа четырех дней должен сказать, что действительно нашел причины, чтобы приехать сюда: красивая нетронутая природа, тишина и много простора, местные люди, их история и сильная вера в завтрашний день. Это регион, который в разных смыслах не раскрыт людьми Дании/Скандинавии, хотя расположен, по сути, так близко.

Ида-Вирумаа до сих пор недооценен. Природа здесь очень мощная, и история для нас, скандинавов, очень интересная. Плюс, конечно, граница с Россией, Кренгольм. Нарва - это город, где большинство людей имеют русский фон, и это чувствуется, если сравнивать его с Пярну, Таллинном и Сааремаа. И мне это нравится!

- Вы и сами занимаетесь туризмом - у вас есть собственный гостевой дом. Вы очень цените гостеприимство и хорошее обслуживание, на эту тему вы вдохновляли также наших туристических предпринимателей. Насколько гостеприимным кажется вам Ида-Вирумаа сейчас?

- В некоторых местах у меня возникал очень хороший контакт с персоналом. Если бы другие делали хотя бы половину этого, то достигли бы многого. Однако гостеприимство является также частью культуры. Это не значит, что здешние люди не хорошие, а иногда дело просто в том, что их не обучили должным образом. Иногда персоналу выдают форменную одежду, велят встать за стойку регистрации и говорить "Здравствуйте!". Персонал с гораздо большей радостью выполняет свою работу, если кто-то позаботился о его обучении.

- Так, как вы обучаете персонал в своем гостевом доме?

- Да, с некоторыми людьми я расстался, так как они не годились в обслуживание, поскольку не в состоянии достаточно часто улыбаться. Если человек не умеет хорошо обходиться с людьми, то ему нужно найти какую-то другую работу, например, на шоколадной фабрике.

- Посетители дали вашему гостевому дому "Jungshoved Præstegård B&B" великолепную оценку - 9,3 балла из десяти. Чувствовали ли вы себя настолько же прекрасно в каком-нибудь месте в Ида-Вирумаа?

- Не могу этого сказать, так как никогда в своем гостевом доме не останавливался - это слишком дорого. (Смеется.)

- Тогда процитирую вашу недавно вышедшую книгу с фотографиями о поездке по Ида-Вирумаа, в которой вы описываете, что вас очень гостеприимно встретили в кафе "Valge Kõrvits": хозяйка Наталья Вовденко приветствовала вас с распростертыми объятиями, также впечатление произвели как меню и интерьер, так и энтузиазм принимающих.

- "Valge Kõrvits" в Нарве - это действительно место, которое надо посетить. 

В кафе "Valge Kõrvits" датчанин ощутил большое гостеприимство: его впечатлили как меню и интерьер, так и энтузиазм хозяйки Натальи Вовденко.
В кафе "Valge Kõrvits" датчанин ощутил большое гостеприимство: его впечатлили как меню и интерьер, так и энтузиазм хозяйки Натальи Вовденко. Фото: Anna Markova

- В сентябре вы приедете в Ида-Вирумаа уже с группой?

- Да, с одним датским женским клубом. Я поделился с ними впечатлениями об Ида-Вирумаа, и они захотели сами сюда приехать. Речь идет о дамах в возрасте за сорок. По-моему, Ида-Вирумаа и подходит людям такого возраста. Я не пытался бы продавать Ида-Вирумаа 20-летним. Они хотят сидеть в Таллинне в барах творческого городка Теллискиви. Рассказывать молодежи об истории и о советском периоде особого смысла нет.

- Надеемся, что за одной группой последуют вторая и третья. Что вообще могло бы заинтересовать датчан в Ида-Вирумаа?

- У нас так много исторических связей, в Эстонии также много простора и здесь чисто. В то же время датчане не знают Нарву. Как и эстонцы не знают города Дании, которые по размеру примерно такие же, как Нарва. Но я вижу в этом возможность поехать туда, где никогда не бывал. Ведь Париж знают все.

И еще одна вещь - люди хотят видеть людей, встречаться с местными, ведь церквей по всему миру миллионы и они все похожи. У Кренгольма интересная история, и он особенный, как и куремяэский монастырь. 

Наслаждаясь "пятикроновым видом" в Нарве.
Наслаждаясь "пятикроновым видом" в Нарве. Фото: Anna Markova

- А Нарвская крепость у пограничной реки не особенная?

- Особенная, но не столько сама крепость, сколько открывающаяся с нее возможность чуть ли не коснуться России. Крепостей, подобных Нарвской, в Дании хватает, так зачем только ради нее пускаться в дальнюю дорогу в Нарву? Все-таки стоит ехать для того, чтобы посмотреть на Россию и послушать историю крепости, в том числе в связи с датчанами.

Меня тронул также Силламяэ, тамошний променад. Шахтный музей показался интересным. Я получал в Ида-Вирумаа хорошую пищу, но скажу еще раз: давайте туристам встречаться с местными. Мне нравятся места, где можно пообщаться с хозяевами. Покажи, кто ты есть, а не то, что можно купить. У вас нет высоких гор и мегаполисов. Вы должны найти свою DNA, предлагать аутентичные места, возможность отправиться на исконную природу. 

Фото: Erakogu

На краю Европы

Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен выпустил после поездки по Ида-Вирумаа книгу с множеством фотографий "На краю Европы" ("On the Edge of Europe"), знакомящую со здешними живописнейшими местами; в День Европы Ида-Вируский туристический кластер подарил эту книгу президенту Эстонской Республики Алару Карису.

В книге Расмуссен описывает, как в нескольких часах езды от Таллинна он удостоился королевского приема на красиво обновленной и поразившей его фантастическими видами с обрыва мызе Сака. Это одна из немногих в Эстонии мыз, которые отреставрированы целиком, и, по оценке датчанина, она в любом случае достойна посещения. Одну ночь он провел и в "Von Rosen SPA" на мызе Мяэтагузе, которая также была хорошо реновирована. Там он насладился изысканным ужином с персональным обслуживанием.

Впечатление на Расмуссена произвел и Оруский парк в Тойла, а также предлагаемый там виртуальный тур по уничтоженному дворцу. "Я получил полный обзор этого грандиозного дворца на виртуальном туре "VR Toila 1938" - это действительно хороший способ понять историю. Весь парк очень ухоженный, и там можно, не замечая времени, провести несколько часов".

Виртуальный тур по довоенной Нарве в обновленной Нарвской ратуше тоже помог иностранному гостю понять, какие времена довелось пережить приграничному городу. Очаровала Расмуссена и история Кренгольма. "Кренгольм огромен и полон возможностей, границы для которых устанавливает только способность к воображению. На Кренгольм обязательно надо вернуться".

В шахтном музее в Кохтла-Нымме датчанин оценил возможность спуститься под землю с гидом из числа бывших шахтеров и послушать рассказ о том, насколько суровыми встарь были условия труда на шахте.

Подольше он хотел бы побыть на разрезе Айду, где поучаствовал в сафари "Adrenaator Grupp". "Мы проехались по интересному гигантскому искусственному ландшафту, сформировавшемуся в ходе добычи и оживляемому большими холмами и красивыми каналами. По территории, о существовании которой я раньше ничего не знал".

Больше времени Расмуссен хотел бы провести также на пляже в Нарва-Йыэсуу, ведь "он, вероятно, красивейший в Эстонии". Вновь он отправился бы и в путешествие на пароме по реке Нарва, ведь именно в районе Васкнарвы он отметил один из красивейших природных пейзажей, виденных им в своей жизни.

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