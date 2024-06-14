ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен искал и нашел в Ида-Вирумаа причины, способные побудить скандинавов сюда приезжать

Почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен прошлым летом тестировал Ида-Вирумаа взором скандинавского туриста. Он провел здесь четыре дня и посетил наиболее интересные места. Однако четыре дня его не насытили - например, на гигантском производстве на Кренгольме, на разрезе Айду и на пляже в Нарва-Йыэсуу он хотел бы провести больше времени.

- Прошел ли Ида-Вирумаа тест взыскательного скандинавского туриста?

- Я приезжаю в Эстонию много лет, однако прошлым летом заглянул в закулисье Ида-Вирумаа. Получил от Ида-Вируского туристического кластера приглашение посетить регион в качестве датского, скандинавского туриста. Я приехал сюда из Таллинна и подумал, что должен найти ту причину, которая бы побудила датского и вообще скандинавского туриста посетить этот регион. Я прежде несколько раз бывал в Нарве, это всегда был интересный опыт.

После проведенных в Ида-Вирумаа четырех дней должен сказать, что действительно нашел причины, чтобы приехать сюда: красивая нетронутая природа, тишина и много простора, местные люди, их история и сильная вера в завтрашний день. Это регион, который в разных смыслах не раскрыт людьми Дании/Скандинавии, хотя расположен, по сути, так близко.

Ида-Вирумаа до сих пор недооценен. Природа здесь очень мощная, и история для нас, скандинавов, очень интересная. Плюс, конечно, граница с Россией, Кренгольм. Нарва - это город, где большинство людей имеют русский фон, и это чувствуется, если сравнивать его с Пярну, Таллинном и Сааремаа. И мне это нравится!

- Вы и сами занимаетесь туризмом - у вас есть собственный гостевой дом. Вы очень цените гостеприимство и хорошее обслуживание, на эту тему вы вдохновляли также наших туристических предпринимателей. Насколько гостеприимным кажется вам Ида-Вирумаа сейчас?