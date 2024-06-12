ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Обновленная туристическая тропа Поруни ведет через наполненный жизнью первозданный лес

А вот медведя в Поруни точно можно встретить. Направляясь на парковку по гравийной дороге, ведущей из деревни Городенка к туристической тропе, мы лавируем между тремя валяющимися поблизости "медвежьими лепешками". На этот раз они остаются единственными признаками присутствия косолапого, но руководители походов в этом краю действительно "натыкались" на медведей. Ведь Поруни является частью Алутагузеского национального парка, а Алутагуземаа знаменит обилием медведей.

В древней долине Поруни также нравится обитать выдрам и бобрам. От последних осталось множество пней в форме заточенного карандаша.

Из леса в деревенскую идиллию

Общая протяженность туристической тропы туда-обратно составляет 10 км, но тропу можно пройти и по кругу длиной 2,5 км. Поход можно совместить с историко-культурным посещением деревень вдоль реки Нарвы и испытать экзотику иного рода.

Если в древности река Нарва текла извилисто, то около шести тысяч лет назад она нашла более прямой путь к морю, а старые русла остались не у дел. Таким образом, между Васкнарвой и деревней Кароли образовался ландшафт со стругами, то есть старыми реками и пышными заливными лугами, которые здорово открыть для себя, например, во время приключения на резиновом плоту, организуемого Алутагузеским туристическим клубом.

Другие интересные туристические маршруты в Ида-Вирумаа

ПОХОДНАЯ И УЧЕБНАЯ ТРОПА ВАЛАСТЕ находится в ландшафтном заповеднике Онтика и имеет общую протяженность 1,5 км. Тропа проходит по прибрежному лесу, по осыпи под берегом, где построена дощатая дорога, и по пляжу. Кроме того, имеется 55-метровый спуск с глинта и такой же подъем. Рядом с тропой находится водопад Валасте.

ПОХОДНАЯ ТРОПА САКА начинается на территории мызы Сака, расположенной на глинте. Тропа длиной 2 км проходит над глинтом и вдоль моря. На тропе можно увидеть береговой обрыв, залежи голубой глины, лес под береговым обрывом и водопад Кивисилла. Можно подняться на крышу бывшей сторожевой вышки погранохраны, откуда открывается прекрасный вид на море, а в хорошую погоду также можно увидеть острова Суур-Тютарсаар и Вяйке-Тютарсаар.

ПОХОДНАЯ ТРОПА КОТКА знакомит с низинными и переходными болотами и песчаными озами, образовавшимися из отложений, скопившихся в конце ледникового периода. Тропа начинается от старого песчаного карьера в окрестностях поселка Ийзаку и заканчивается на болоте Рюйтли в деревне Аллику. Общая протяженность тропы составляет 7 км, но прогуляться можно только по 1,5-километровому кругу дощатой дороги на болоте Рюйтли.

ПОХОДНАЯ ТРОПА СЕЛИСОО. Селисоо - верховое болото, которое оживляют болотные сосны, мочажины и хорошо сформировавшаяся система болотных окон. Походная тропа знакомит с различными типами болот (переходное болото, безлесное верховое болото, облесенное болото). Протяженность дощатой дороги в один конец - 4 км.

ПОХОДНАЯ ТРОПА ЛУЙТЕ начинается у природного центра Каукси. Тропа вьется вокруг первозданного русла ручья Каукси, и во время пеших прогулок можно насладиться разнообразной природой. Вдоль тропы растут рощи, где в сезон ягод много черники.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОХОДНАЯ ТРОПА ВАЙВАРА - это примерно 8-километровый круг по Синимяэ, который был важным местом боевых действий во время Второй мировой войны. Информацию о тропе можно получить в Синимяэском музее в Вайвара.

ПОХОДНАЯ ТРОПА КУРТНА начинается и заканчивается у озера Ныммъярв. Обозначенная тропа расположена на территории ландшафтного заповедника Куртна и знакомит с различными растительными сообществами, ландшафтными формами и типами озер. 9-километровая тропа проходит по берегам 11 озер.

ПОХОДНАЯ ТРОПА УЛЬЯСТЕ знакомит с озером Ульясте, болотными озерами и первозданным лесом. Тропа начинается от парковки рядом с фундаментными стенами старого Сондаского лесничества, построенного в XIX веке, на берегу озера Ульясте. С восточной стороны озеро окаймляет полудугой столообразный оз, вдоль которого большей частью проходит пешеходная тропа длиной 3,8 км.

ПРИРОДНАЯ ТРОПА ПЯХКЛИМЯЭ. Информационные стенды на почти трехкилометровой природной тропе Пяхклимяэ на окраине Нарвы дают краткий обзор природы Эккекюла - растущих там деревьев и травянистых растений, обитающих там птиц и животных.