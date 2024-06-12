ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Путеводитель по Нарва-Йыэсуу приглашает открывать для себя не только известные места города-курорта, но и его закоулки

Если отправиться в поход за открытиями по Нарва-Йыэсуу, воспользовавшись написанным историком и экспертом по охране памятников старины Мадисом Туудером путеводителем, то можно получить подробный обзор вчерашнего и сегодняшнего дня курортного города. Гуляя вместе с Мадисом Туудером, мы пропустим известные архитектурные жемчужины, такие как курзал и санаторий, и заглянем туда, куда обычно, быть может, и не попасть.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В УСТЬЕ РЕКИ

Мы начинаем свою прогулку от устья реки, ведь расположенный вблизи него на треугольнике между рекой и морем район является самой старой и северной частью исторической деревни лоцманов и рыбаков.

- В устье реки видны как река, так и море, что и стало причиной образования Нарва-Йыэсуу, - говорит Мадис Туудер, добавляя, что противоположный берег является одной из крупнейших достопримечательностей Нарва-Йыэсуу.

Через реку виден Неэмеранд, на немецкий лад - Магербург, который в результате определения границ после заключения Тартуского мира в 1920 году остался в составе Эстонской Республики. В 1945 году всю территорию за рекой присоединили к РСФСР, и сейчас она входит в состав Ленинградской области.

По словам Мадиса Туудера, начинающийся в Неэмеранд песчаный берег имеет такую же и даже большую протяженность, как пляж Нарва-Йыэсуу с его мелким песком, однако будучи строго охраняемой пограничной зоной он не открыт для отдыхающего люда. Загорать там могут только жены пограничников и жители расположенных у реки Россонь деревень.

- Раньше пограничная зона была на бумаге, а теперь и шлагбаум есть и надо иметь пропуск. Я один раз отправился туда поплавать - и мне пришлось убегать от российских пограничников, - описывает гид.