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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Путеводитель по Нарва-Йыэсуу приглашает открывать для себя не только известные места города-курорта, но и его закоулки

В устье реки видны и река, и море, что и стало причиной образования Нарва-Йыэсуу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Если отправиться в поход за открытиями по Нарва-Йыэсуу, воспользовавшись написанным историком и экспертом по охране памятников старины Мадисом Туудером путеводителем, то можно получить подробный обзор вчерашнего и сегодняшнего дня курортного города. Гуляя вместе с Мадисом Туудером, мы пропустим известные архитектурные жемчужины, такие как курзал и санаторий, и заглянем туда, куда обычно, быть может, и не попасть.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В УСТЬЕ РЕКИ

Мы начинаем свою прогулку от устья реки, ведь расположенный вблизи него на треугольнике между рекой и морем район является самой старой и северной частью исторической деревни лоцманов и рыбаков.

- В устье реки видны как река, так и море, что и стало причиной образования Нарва-Йыэсуу, - говорит Мадис Туудер, добавляя, что противоположный берег является одной из крупнейших достопримечательностей Нарва-Йыэсуу.

Через реку виден Неэмеранд, на немецкий лад - Магербург, который в результате определения границ после заключения Тартуского мира в 1920 году остался в составе Эстонской Республики. В 1945 году всю территорию за рекой присоединили к РСФСР, и сейчас она входит в состав Ленинградской области.

По словам Мадиса Туудера, начинающийся в Неэмеранд песчаный берег имеет такую же и даже большую протяженность, как пляж Нарва-Йыэсуу с его мелким песком, однако будучи строго охраняемой пограничной зоной он не открыт для отдыхающего люда. Загорать там могут только жены пограничников и жители расположенных у реки Россонь деревень.

- Раньше пограничная зона была на бумаге, а теперь и шлагбаум есть и надо иметь пропуск. Я один раз отправился туда поплавать - и мне пришлось убегать от российских пограничников, - описывает гид.

Нарва-Йыэсуу по-прежнему использует свои природные предпосылки и может быть благодарен давнему дальновидному главе города Нарва Адольфу Теодору Гану, предложившему в 1873 году городской думе сделать из Нарва-Йыэсуу курорт.

К началу XX века Нарва-Йыэсуу превратился в поселок с целостной планировкой, довольно равномерно застроенный роскошными виллами с деревянной резьбой. Сформировавшиеся в то время уличная сеть и границы городской застройки формируют и сегодняшний Нарва-Йыэсуу.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

СПАСЕННАЯ БЕСЕДКА

На улице Яана Поска на холме, расположенном рядом со спортплощадкой Нарва-Йыэсууской школы, отмечено бывшее местоположение пансионата "Irene". Построенная в 1901 году вилла "Irene" - деревянный дворец в стиле неоготики с многочисленными башенками - была одной из самых представительных в Нарва-Йыэсуу.

Наряду с фонтаном и знакомящим с историей Нарва-Йыэсуу стендом на склоне возвышенности нашлось место для разноцветной, украшенной деревянной резьбой беседки. Это одна из немногих беседок, сохранившихся с царских времен.

- Мы не знаем, где она располагалась изначально, однако в какой-то момент беседка оказалась во дворе виллы царских времен размерами поменьше, по улице Метса, 14. Когда владелец виллы умер, наследники захотели снести дом и избавиться от беседки. Дом спасти не удалось - его разобрали до того, как мы успели взять его под охрану. А беседку мы смогли целиком перенести во двор краеведческого музея, - вспоминает Мадис Туудер.

Местные активисты из НКО "Hungerburg" отреставрировали беседку и решили, что старинное популярное сооружение для приятного времяпровождения могло бы располагаться и в более публичном пространстве, нежели музейный двор.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ВИЛЛА НА УЛИЦЕ НУРМЕ

В глубине расположенного неподалеку от краеведческого музея просторного участка на улице Нурме прячется одна из немногих сохранившихся вилл с деревянной резьбой, окруженная ярко-синим забором. В облике виллы тон задает характерная для архитектуры Нарва-Йыэсуу двухэтажная веранда с деревянным резным декором.

- Напротив стояла построенная в таком же стиле, а может быть и тем же мастером, вилла, которая была взята под охрану государства. Виллу, очевидно, подожгли, чтобы построить на ее месте многоэтажный квартирный дом. Поскольку общая планировка этого не позволяла, то квартирный дом так и не был построен, - говорит Мадис Туудер.

Если раньше две виллы стояли рядом, будто сестра и брат, то теперь осталась одна - к счастью, не спящая, а просыпающаяся красавица, передающая дух курортного города царских времен. "Вилл с такой пышной деревянной резьбой на улице Нурме больше нет. К счастью, у виллы достаточно разумные владельцы и судьба здания по сравнению с другими его местными ровесниками складывалась гораздо удачнее", - говорит Мадис Туудер.

Если в начале 1990-х годов в Нарва-Йыэсуу оставалось около 80 зданий с деревянной резьбой, то на сегодня сохранилось около пятнадцати из них. Один дом с деревянной резьбой на улице Поска сгорел прошлой осенью, однако успел войти в книгу в прежнем виде. "В доме восемь квартир, большая часть - квартиры-дачи. Неизвестно, будут ли владельцы восстанавливать дом и каким образом", - констатирует Мадис Туудер.

Зданий, сохранившихся с царских времен, в городе вообще-то больше, чем кажется на первый взгляд. Просто некоторые из них более поздними обновлениями "заремонтированы насмерть", и об их происхождении зачастую можно догадаться только по пропорциям строения.

По словам Мадиса Туудера, находятся и такие владельцы, которые хотят восстановить былую красу. "Новый владелец одной деревянной виллы связался со мной и попросил, чтобы я отыскал старые фотографии, так как он хочет убрать утепление и пластиковую обшивку дома и сделать копию деревянной резьбы".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ РЫБОЛОВЕЦКОГО КОЛХОЗА

Квартирный дом по улице Вильде, 3 напоминает о деятельности рыболовецкого колхоза "Oktoober" - в его дворе из морской атрибутики создана своеобразная экспозиция под открытым небом.

Якоря, фонари, корабельные компасы и прочая морская атрибутика появилась здесь по инициативе жильца дома Туве Кяэпа после смерти в 1978 году Романа Аланда, проживавшего в этом же доме капитана корабля и впоследствии председателя колхоза. 

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

- Морской атрибутики было бы и больше, но в 1990-е годы стащили все что было из цветных металлов. Даже корабельный колокол, висевший довольно высоко, сняли с дома, - говорит жилец дома Яан Муутра. За порядком в этом необычном дворе следит жительница дома Сайма Иллипе, которая со своей стороны тоже украсила двор, покрасив к столетнему юбилею Эстонии скамейку в сине-черно-белый цвет.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ВИЛЛА КАРЛА ВАЙНО

Просторная белая вилла на гребне высокой дюны окружена стеной и покровом тайны. Даже ведущую к ней подъездную дорогу - улицу Юри - найти не просто. Здание построил Совет министров ЭССР в качестве базы отдыха для своих работников, однако ее истинным "клиентом" являлся главным образом тогдашний первый секретарь КПЭ со своими приближенными.

Сданное в эксплуатацию в 1980 году элитарное здание строили сравнительно качественно и дорого. Для него использовались строительные и отделочные материалы, приобретаемые при посредничестве финско-советского совместного предприятия "ЛенФинТорг".

- Уроженец Нарвы Бруно Сауль, являвшийся заместителем председателя Совета министров, а позднее и председателем, лично отвечал за то, чтобы дом был построен. Как только Сауль, образно говоря, поворачивался спиной, материалы тут же поступали в Нарве в продажу из-под полы, и никто не знает, сколько их дошло до нарвских дач, - рассказывает Мадис Туудер.

В здании были номера примерно для двадцати человек, имелись также баня, бассейн, кинозал и другие помещения для отдыха. После постройки здание передали на баланс санаторию "Narva-Jõesuu". Однако заведение, которое там действовало, официально называлось IV отделением восстановительного лечения IV Таллиннской республиканской больницы (в ней лечили тогдашнее верховное руководство страны, сейчас это Таллиннская больница Магдалены).

Персонал фактически состоял из работников соседнего санатория. Так, главврач санатория "Narva-Jõesuu" Лембит Веэбер являлся также главврачом диспансера восстановительного лечения на улице Юри.

- Лембит, ходивший делать массаж Вайно, сказал, что это миф, будто Вайно не знал эстонского языка или не говорил на эстонском. Вайно признавался ему, что при публичном выступлении у него появляется скованность, ведь он родился в Томске в Сибири и образование получил на русском языке. Однако во время частных бесед разговаривал совершенно свободно, - известно интервьюировавшему Лембита Веэбера Мадису Туудеру.

Как у виллы Вайно, так у Лембита Веэбера было интересное прошлое.

- Лембит учился на хирурга, советская власть арестовала его во время лекции в Тартуском университете, так как он входил в немецкое ополчение. Вернувшись из Сибири, Веэбер смог закончить учебу по специальности "курортология" и работал в больнице Маарьямыйза. В главврачи нарва-йыэсууского лечебного учреждения колхозников его пригласил Арнольд Рюйтель, являвшийся директором опорно-показательного совхоза "Tartu". Лембит поставил два условия: его никогда не будут попрекать прошлым и заставлять вступать в партию. Рюйтель пообещал и до конца поддерживал Веэбера.

После восстановления независимости Эстонии в так называемом доме Вайно некоторое время действовал отель, сейчас он является резиденцией Силламяэского порта. Здание сохранило свою первоначальную функцию как места проживания и релаксации, утверждает Мадис Туудер, отмечая, что дом хорошо сохранился и снаружи, и внутри. 

Фото: Erakogu

Книга в формате путеводителя

Новая знакомящая с Нарва-Йыэсуу книга "Narva-Jõesuu teejuht" ("Путеводитель по Нарва-Йыэсуу") увидела свет в конце прошлого года.

Книга в формате путеводителя ориентирована прежде всего на любителей архитектуры и истории, а также на местных жителей, желающих лучше изучить родной край. На центральном месте находится визуально обрамляющее населенный пункт пространство - архитектура, посредством которой рассказывается также об истории, формировании и сегодняшнем дне населенного пункта.

- В таком формате ничего о Нарва-Йыэсуу не издавалась. Имеются общие исторические обзоры, однако обзора, основанного на объектах, не было, - пояснил автор Мадис Туудер.

- В смысле информации книга отличается тем, что в ней рассмотрены не только всеизвестное царское время и период довоенной Эстонии с их деревянной архитектурой, но и делается большой упор на то, что мы видим в Нарва-Йыэсуу сейчас. Рассмотрен также советский период и, конечно, сегодняшний день. Скорее, упор и сделан на то, как Нарва-Йыэсуу выглядит сейчас, со своими плюсами и минусами, - добавил он.

В Нарва-Йыэсуу книгу можно купить в краеведческом музее и в ресторане "Franzia".

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