В деревне Конью Тойлаской волости 8 июня в 9.38 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем сообщила полиция.
В Тойлаской волости на шоссе столкнулись два автомобиля
На 177-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль "Mercedes-Benz E 280 CDI", за рулем которого находился 44-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Subaru Forester", которым управлял 67-летний мужчина.
В результате аварии пострадали как водитель, так и пассажир "Subaru" - 65-летняя женщина. Оба были доставлены в больницу.
Обстоятельства этого происшествия выясняются.