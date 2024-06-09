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В Тойлаской волости на шоссе столкнулись два автомобиля

Северное побережье
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

В деревне Конью Тойлаской волости 8 июня в 9.38 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем сообщила полиция.

На 177-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль "Mercedes-Benz E 280 CDI", за рулем которого находился 44-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Subaru Forester", которым управлял 67-летний мужчина.

В результате аварии пострадали как водитель, так и пассажир "Subaru" - 65-летняя женщина. Оба были доставлены в больницу.

Обстоятельства этого происшествия выясняются.

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