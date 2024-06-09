ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Давайте наслаждаться Ида-Вирумаа!

"Красивая нетронутая природа, тишина и простор, местные жители, их история и сильная вера в завтрашний день. Этот край во многом остается неизведанным для датчан и скандинавов, но на самом деле он так близок", - говорит о Ида-Вирумаа в этом журнале Филип Дальтур Расмуссен, почетный консул Эстонии в Дании, который протестировал этот край взором скандинавского туриста и пришел к выводу, что Ида-Вирумаа до сих пор недооценен.

"Эта прогулка была очень особенной. Я наслаждался привилегией быть так близко к природе и в то же время в хорошей компании", - говорит президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон о почти пятикилометровой прогулке, которую он совершил вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом в Селисоо ранним майским утром.

Алар Карис отмечает, что, хотя он часто бывает в Ида-Вирумаа, каждый раз он открывает для себя здесь что-то новое. "Я считаю, что эстоноземельцы стали все больше открывать для себя Ида-Вирумаа", - говорит он, признавая, что сюда стоит приехать.

Андрей Орлов, шахтер и фотограф-любитель, запечатлел многие красоты Ида-Вирумаа. "Места у нас - восхитительные. Полюбуешься, поснимаешь - чувствуешь, что все заботы на задний план ушли", - отмечает он.

Ида-Вирумаа меняется и предлагает как местным жителям, так и гостям все больше интересных развлечений. Бывшие промышленные зоны превращаются в новые приключенческие локации. Этим летом непременно стоит открыть для себя центр водных приключений, построенный на территории бывшего сланцевого карьера "Айду".

Традиционный журнал "Северного побережья", знакомящий с событиями в Ида-Вирумаа, также поможет вам спланировать, какие культурные и спортивные мероприятия посетить предстоящими летом и осенью. И снова есть из чего выбрать. Очень вероятно, что к мероприятиям, перечисленным в календаре этого журнала, будут дополнения, поскольку некоторые организаторы еще только составляют и уточняют планы. Именно поэтому стоит быть в курсе событий в Ида-Вирумаа каждый день посредством "Северного побережья" - делать это можно и с телефона через цифровую газету.

Давайте наслаждаться Ида-Вирумаа!