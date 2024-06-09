С движением поездов Elron в воскресенье большие проблемы

Устранением проблемы занялось АО "Eesti Raudtee", и вскоре после двух часов дня компания "Elron" сообщила, что неисправности устранены.

Руководитель по коммуникации компании "Eesti Raudtee" Моника Лиллес подтвердила, как передает Rus.Postimees, что неисправность устранена и движение поездов восстановлено, однако задержки в графике движения поездов все еще возможны.

"Механики контактной сети "Eesti Raudtee" определили, что произошла неисправность изолятора контактной сети. Для решения проблемы была необходима специальная техника, которая позволила бы механикам устранить неисправность. Дизельные поезда можно было пропускать через станцию "Юлемисте" уже во время устранения неисправности, а теперь возобновлено движение и электричек", - сообщила Лиллес.

Смотрите фотогалерею "Postimees", сделанную на месте события:

В "Eesti Raudtee" принесли извинения пассажирам, которых затронул этот сбой. Компания "Elron", в свою очередь, сообщила, что возмещает пассажирам стоимость проездного билета в случае опоздания поезда на 30 минут и дольше.

Для получения возмещения, как пишет "Elron", надо заполнить соответствующую форму в интернете по адресу: https://elron.pilet.ee/et/tagastus По факту, эта веб-ссылка тоже пока не позволяет получить компенсацию за билет на опоздавший поезд.