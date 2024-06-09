В Кивиыли произошло ДТП с участием пьяного водителя

По предварительным данным полиции, 48-летний водитель автомобиля "Volvo XC 90", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем на высокой скорости и в районе дом №11 по улице Каэвурите он совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем "BMW 120D", которым управлял 38-летний мужчина. В результате удара BMW отбросило на обочину встречной полосы.