Субботним вечером, 8 июня, около 21.32, в городе Кивиыли произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
В Кивиыли произошло ДТП с участием пьяного водителя
По предварительным данным полиции, 48-летний водитель автомобиля "Volvo XC 90", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем на высокой скорости и в районе дом №11 по улице Каэвурите он совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем "BMW 120D", которым управлял 38-летний мужчина. В результате удара BMW отбросило на обочину встречной полосы.
В ДТП пострадал 30-летний пассажир BMW, который был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель BMW не пострадал, как сообщила полиция.
Виновник аварии, водитель "Volvo", был задержан полицией.