Самыми популярными среди избирателей Ида-Вирумаа на выборах в Европарламент были Кылварт, Петерсон и Тоом

Михаил Кылварт получил 4781 голос, Айво Петерсон - 3643 и Тоом - 2753 голоса избирателей Ида-Вирумаа. Все трое набрали почти 60 процентов всех голосов.

За ними следуют социал-демократы Марина Кальюранд с 1208 голосами и Катри Райк с 753 голосами. В число лидеров также вошли Юри Ратас (Isamaa) с 643 голосами, Вирве Линдер (Isamaa) с 628 голосами, Урмас Паэт (Партия реформ) с 623 голосами, Яак Мэдисон (EKRE) с 559 голосами и Рихо Террас (Isamaa) с 535 голосами.

Среди политических партий наибольшего успеха в Ида-Вирумаа добилась Центристская партия, набравшая 41,3 процента голосов. Политическая партия КООС, единственным кандидатом которой был Айво Петерсон, заняла второе место в Ида-Вирумаа с 19,6 процента, при этом она явно опередила все правительственные партии, участвовавшие в выборах с полным списком из восьми кандидатов в Ида-Вирумаа.

От Эстонии в Европейский парламент прошли социал-демократ Марина Кальюранд (44 973 голоса), реформист Урмас Паэт (35 177 голосов), входящий в Isamaa Юри Ратас (33 345 голосов), член EKRE Яак Мэдисон (32 607 голосов), центрист Михаил Кылварт (27 039 голосов), член Isamaa Рихо Террас (23 670 голосов) и социал-демократ Свен Миксер (9 821 голос). Айво Петерсон, набравший 11 386 голосов по всей Эстонии, не был избран, поскольку его политическая партия КООС, где он был единственным кандидатом, набрала лишь 3,1 процента голосов.

Среди политических партий на выборах в Европарламент в Эстонии победила партия Isamaa, получившая 21,6 процента голосов. Социал-демократы, занявшие второе место, получили 19,3 процента голосов, а Партия реформ, занявшая третье место, получила 17,9 процента голосов.