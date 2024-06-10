В Синимяэ неосторожный курильщик оштрафован спасателями

Звонившего попросили покинуть квартиру. Прибывшие на место спасатели увидели, что в одной из квартир на кровати тлело одеяло, открытого огня не было, однако комнаты оказались задымлены.

Из квартиры вынесли одного человека, здоровье которого проверили работники скорой помощи, однако в госпитализации он не нуждался. Спасатели ликвидировали опасность пожара, проветрили комнаты и подъезд.

Проверили и другие квартиры дома, а медики проверили также состояние здоровья жильца еще одной квартиры.

В квартире с горевшим одеялом был датчик дыма, однако в нем отсутствовала батарейка.

Спасатели в порядке упрощенного производства назначили жильцу за неосторожное курение штраф.