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В Синимяэ неосторожный курильщик оштрафован спасателями

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Окурки. Иллюстративное фото.
Окурки. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

10 июня в 7.48 в центр тревоги поступило сообщение, что из окна первого этажа квартирного дома на улице Уус в деревне Синимяэ в Нарва-Йыэсуу идет дым.

Звонившего попросили покинуть квартиру. Прибывшие на место спасатели увидели, что в одной из квартир на кровати тлело одеяло, открытого огня не было, однако комнаты оказались задымлены.

Из квартиры вынесли одного человека, здоровье которого проверили работники скорой помощи, однако в госпитализации он не нуждался. Спасатели ликвидировали опасность пожара, проветрили комнаты и подъезд.

Проверили и другие квартиры дома, а медики проверили также состояние здоровья жильца еще одной квартиры.

В квартире с горевшим одеялом был датчик дыма, однако в нем отсутствовала батарейка.

Спасатели в порядке упрощенного производства назначили жильцу за неосторожное курение штраф.

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