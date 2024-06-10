10 июня в 7.48 в центр тревоги поступило сообщение, что из окна первого этажа квартирного дома на улице Уус в деревне Синимяэ в Нарва-Йыэсуу идет дым.
В Синимяэ неосторожный курильщик оштрафован спасателями
Звонившего попросили покинуть квартиру. Прибывшие на место спасатели увидели, что в одной из квартир на кровати тлело одеяло, открытого огня не было, однако комнаты оказались задымлены.
Из квартиры вынесли одного человека, здоровье которого проверили работники скорой помощи, однако в госпитализации он не нуждался. Спасатели ликвидировали опасность пожара, проветрили комнаты и подъезд.
Проверили и другие квартиры дома, а медики проверили также состояние здоровья жильца еще одной квартиры.
В квартире с горевшим одеялом был датчик дыма, однако в нем отсутствовала батарейка.
Спасатели в порядке упрощенного производства назначили жильцу за неосторожное курение штраф.