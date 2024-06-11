Недавнее предложение налогового департамента предоставить чиновникам доступ к данным банковских счетов всех граждан и предприятий Эстонии вызвало оживленную дискуссию в самых разных кругах. Логика предложения понятна: в трудные времена проверка транзакций могла бы принести государству новые источники дохода, но в то же время потенциальная реализация столь масштабной программы мониторинга вызывает глубокие вопросы по защите персональных данных и основных свобод.
Андрей Коробейник: Камеры в каждый дом? На всякий случай
Налоговый департамент утверждает, что хочет получать данные в виде сводки, но реальность, к сожалению, другая. Если в ходе автоматического анализа выявятся аномалии, то станут разбираться с конкретными транзакциями, то есть чиновник сможет проверить каждый перевод или запись по кредитной карте. Это означает, что первоначальный сводный мониторинг может быстро превратиться в очень персональный, если алгоритмы или искусственный интеллект обнаружат что-то подозрительное.
Где эффективность?
Я полностью согласен с мыслью, что эстонское государство в целом и налоговый департамент в частности должны способствовать повышению эффективности. В ситуации, когда крупные международные компании сокращают людей и делегируют рутину искусственному интеллекту, эстонское государство вместо этого увеличивает количество чиновников и запрашивает у людей и компаний данные, которые и так уже есть у государства.
Хорошим примером этого является Закон о криптовалюте, который будет вынесен на голосование в Рийгикогу в среду. Надзорные функции будут переданы от одного государственного органа другому, и коалиция Рийгикогу решила, что из-за этого предприятия должны предоставлять новому надзорному органу те данные, которые они уже предоставляли однажды в прежний надзорный орган. Вместо того чтобы чиновники (из Бюро данных об отмывании денег и Финансовой инспекции) могли сами общаться друг с другом.
Такая же ситуация наблюдается и в Департаменте статистики, PRIA и других учреждениях. Эстонское государство постоянно запрашивает у частного сектора одни и те же данные, а теперь и налоговое ведомство хочет получить больше данных, вместо того чтобы сосредоточиться на анализе существующих. Иными словами, того факта, что в государственных учреждениях имеется большое количество чиновников, недостаточно, неэффективность пытаются перенести из государственного сектора в частный. Заинтересованности в повышении эффективности, похоже, нет: государственный сектор Эстонии занимает третье место в Европейском союзе по объему инвестиций в искусственный интеллект. Число чиновников продолжает расти, в то время как государственный бюджет зияет миллиардной дырой.
Стоит также напомнить, что к 2024 году должен был быть создан положительный кредитный регистр, целью которого было дать кредиторам обзор долгов клиента во всех финансовых учреждениях. Очень позитивная идея, которая могла бы улучшить финансовое поведение очень многих людей. Однако Министерство финансов не нашло для этого времени, и в этом году регистр создан не будет, зато там уже успели выразить поддержку отдающему душком Большого брата предложению налогового департамента. Похоже, Март Вырклаэв определился с приоритетами.
- Число чиновников продолжает расти, в то время как государственный бюджет зияет миллиардной дырой.
АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИК, член Рийгикогу, Центристская партия
Для профилактики - камеры в дома?
В рамках уголовного или налогового производства налоговый департамент уже обладает правом доступа к банковскому счету, но теперь они хотят получить доступ, чтобы предотвращать преступление. Это все равно что полиция установит видеокамеры в домах людей на случай, если там произойдет преступление - например, изнасилование или употребление наркотиков. И в некоторых домах это, конечно, произойдет, но оправдывает ли это тотальную слежку?
Даже если оставить в стороне моральные оценки, в этом предложении все равно есть тревожные нюансы. Проблемы могут возникнуть как с правилами Европейского союза по защите данных (GDPR), так и с нормативной базой по искусственному интеллекту, которая допускает использование ИИ для предотвращения преступлений только в очень ограниченных случаях. Регуляцию ЕС об искусственном интеллекте нельзя считать историей успеха, но ограничения в части предотвращение преступлений в ней довольно разумны. Никто не хотел бы, чтобы полиция проводила аресты в профилактических целях - просто потому, что покупательские привычки человека или его выбор фильмов вдруг стали подозрительными.
Вопросы возникают и с банковской тайной. Да, теоретически утечка данных клиента может произойти и из самого банка, но практика показывает, что утечки данных через государственные учреждения происходят гораздо чаще. Иногда хакеры скачивают данные заявителей на получение паспорта, иногда получают доступ к сети государственного учреждения.
Если данные о банковских операциях попадут из налогового департамента прямо на интернет-форумы, от этого не выиграет никто - ни банки, ни их клиенты, ни репутация Эстонии как электронного государства. Приватность жителей Эстонии, их доверие к государственным учреждениям и права - это ценности, которые необходимо защищать, особенно в эпоху цифровых технологий, когда риск неправомерного использования данных велик как никогда.