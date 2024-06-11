Андрей Коробейник: Камеры в каждый дом? На всякий случай

Налоговый департамент утверждает, что хочет получать данные в виде сводки, но реальность, к сожалению, другая. Если в ходе автоматического анализа выявятся аномалии, то станут разбираться с конкретными транзакциями, то есть чиновник сможет проверить каждый перевод или запись по кредитной карте. Это означает, что первоначальный сводный мониторинг может быстро превратиться в очень персональный, если алгоритмы или искусственный интеллект обнаружат что-то подозрительное.

Где эффективность?

Я полностью согласен с мыслью, что эстонское государство в целом и налоговый департамент в частности должны способствовать повышению эффективности. В ситуации, когда крупные международные компании сокращают людей и делегируют рутину искусственному интеллекту, эстонское государство вместо этого увеличивает количество чиновников и запрашивает у людей и компаний данные, которые и так уже есть у государства.

Хорошим примером этого является Закон о криптовалюте, который будет вынесен на голосование в Рийгикогу в среду. Надзорные функции будут переданы от одного государственного органа другому, и коалиция Рийгикогу решила, что из-за этого предприятия должны предоставлять новому надзорному органу те данные, которые они уже предоставляли однажды в прежний надзорный орган. Вместо того чтобы чиновники (из Бюро данных об отмывании денег и Финансовой инспекции) могли сами общаться друг с другом.