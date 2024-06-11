Первый в Ида-Вирумаа арендный дом появится в Вока, строительные работы начались

Работы по сносу начались еще в прошлом году - остались только наружные стены, несущие внутренние стены и перекрытия. "Чтобы строитель смог сделать точное ценовое предложение, он должен увидеть, сколько тут работы", - объяснил девелопер арендного дома, член правления ТОО "Voka Vara" Меэлис Тинт, почему действовать начали сразу же после решения "KredЕx" о пособии.