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Первый в Ида-Вирумаа арендный дом появится в Вока, строительные работы начались

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Девелопер вокаского арендного дома Меэлис Тинт видит, что проживание в съемном жилье является растущим трендом.
Девелопер вокаского арендного дома Меэлис Тинт видит, что проживание в съемном жилье является растущим трендом. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Если перестройка бывшего здания Вокаского детского дома в арендный дом пойдет по плану, то первые жильцы смогут въехать в него через год.

Работы по сносу начались еще в прошлом году - остались только наружные стены, несущие внутренние стены и перекрытия. "Чтобы строитель смог сделать точное ценовое предложение, он должен увидеть, сколько тут работы", - объяснил девелопер арендного дома, член правления ТОО "Voka Vara" Меэлис Тинт, почему действовать начали сразу же после решения "KredЕx" о пособии.

Строитель ударил по рукам с девелопером в начале мая - лучшее предложение сделало местное ТОО "Värimal".

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