Тушение крупного пожара на свалке Уйкала в волости Тойла, начавшегося 22 мая, продолжалось в общей сложности семь дней, каждый день работали 40-50 спасателей.
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Более 15000 тонн воды потребовалось для тушения пожара на свалке в Уйкала
Активные работы по тушению заняли 156 часов, после чего было проведено 52 часа последующих работ. После завершения активного пожаротушения пожарные вернулись на тушение трех новых пожаров. В последний раз, 3 июня, из свалки шел дым и угрозы пожара не было. Для тушения было использовано около 1500 литров пены и 15000 тонн воды.