Более 15000 тонн воды потребовалось для тушения пожара на свалке в Уйкала

Активные работы по тушению заняли 156 часов, после чего было проведено 52 часа последующих работ. После завершения активного пожаротушения пожарные вернулись на тушение трех новых пожаров. В последний раз, 3 июня, из свалки шел дым и угрозы пожара не было. Для тушения было использовано около 1500 литров пены и 15000 тонн воды.

- Большая часть ресурсов спасательного центра была занята на тушении пожара несколько дней подряд. Это было очень ресурсоемкое мероприятие для нас, и для его координации был создан штаб. В задачу штаба входила отработка тактики тушения, логистика мероприятия, обеспечение спасателей необходимой водой для тушения, оборудованием, инвентарем, питьевой водой и питанием. Кроме того, привлекались партнеры и добровольцы, в сотрудничестве с партнерами отслеживалась актуальная картина события и другие спасательные мероприятия в регионе, чтобы обеспечить наличие ресурсов для реагирования на них, - рассказал руководитель Восточного спасательного центра Янар Кярнер.