Вт, 11.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В "Vanatare" в Лаагна напоминать о Дне флага будет сине-черно-белое настенное панно

Северное побережье
Copy
Стену "Vanatare" украшает настенное панно из ста сорока связанных крючком мотивов. Имби Васильева запечатлеет его в памяти.
Стену "Vanatare" украшает настенное панно из ста сорока связанных крючком мотивов. Имби Васильева запечатлеет его в памяти. Фото: частный архиф

Сельское общество "Vanatare" отметило 140-летие эстонского флага грандиозным праздником, о котором еще долго будет напоминать настенное панно из ста сорока вязаных крючком мотивов.

- Местная община хотела надолго запечатлеть солидный юбилей флага и передать свое тепло и уважение к нашим прекрасным национальным цветам. Так было создано настенное панно, которое теперь украшает стену "Vanatare", - сказала член сельского общества "Vanatare" Ээви Паасмяэ.

Настенное панно, посвященное 140-летию эстонского флага, было выполнено благодаря трудолюбию, ловкости пальцев и творческому мышлению Хелен Паасмяэ, Тийу Ассафрей, Лидии Каазик, Тийу Туудер, Майре Сарв, Кайри Йоханнес, Нины Фролковой, Като Реймо, Лийны Пийрисалу, Вероники Степановой, Веры Черновой и Ээви Паасмяэ. Автор дизайна панно - Хелен Паасмяэ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх