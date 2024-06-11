В "Vanatare" в Лаагна напоминать о Дне флага будет сине-черно-белое настенное панно

- Местная община хотела надолго запечатлеть солидный юбилей флага и передать свое тепло и уважение к нашим прекрасным национальным цветам. Так было создано настенное панно, которое теперь украшает стену "Vanatare", - сказала член сельского общества "Vanatare" Ээви Паасмяэ.