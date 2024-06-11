На 78-летие Кохтла-Ярве горожанам предлагают одеться в джинсу

- Всегда хочется, чтобы праздник чем-то запомнился, и на этот раз творческая команда Кохтла-Ярвеского центра культуры предложила дресс-код - джинса, - сказала директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - Уверены, что у каждого найдется что-то подходящее в гардеробе, ведь джинсовые вещи универсальны для всех поколений. Это может быть что угодно: одежда, аксессуары, головные уборы...

В праздничный вечер на сцене выступят творческие коллективы городских учреждений культуры - танцоры "Вирулане", "Ритма", "Загадки", коллективов "Пять звезд", "Антарес" и группы лайн-танца "A.C.D.". Украсит праздник вокальная студия "Kuldne Pääsuke" из Нарвы, любимцы публики ансамбль "Bliss" Кохтла-Ярвеского центра культуры и кохтла-ярвеская фолк-группа "Kratt". Выступят ученики и учителя Ахтмеской и Кохтла-Ярвеской школ искусств.

Хедлайнером праздничного концерта станет гость из столицы - известный эстонский певец Стефан. Он - участник "Евровидения" в 2022 году. В Кохтла-Ярве он также выступал, найдя немало поклонников своего таланта, которые, несомненно, будут рады новой встрече. Он выйдет на сцену в 20.00.

В 17.00 состоится торжественное вручение награды "Большой семье года", этот почетный титул присвоен семье Левицких из Сомпа, в которой воспитываются четверо детей. Также состоится награждение победителей квеста "Нарисованный Ярве", который городское управление проводит ко дню рождения города. К слову, итоги еще не подвели - участвовать можно до конца рабочей недели. Подробности - на городской странице www.kohtla-jarve.ee.

На площади откроются разные творческие мастерские, можно понаблюдать за работой художников. А на тематической выставке "Вторая жизнь джинсов" - найти интересную идею, как можно использовать любимые вещи, отслужившие свою жизнь в прямом назначении.

Откроются мини-спортплощадки для детей и прочие развлечения.

Свою палатку устроит мотоклуб "East Riders". Будут открыты уличные кафе. Праздник состоится при любой погоде, но прогноз обещает день без дождя.