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Префект полиции о стрельбе в тойласком парке: мы не можем позволить себе действовать по-другому

Эрик Калда
, журналист
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Сидевший на этой скамейке в тойласком парке и угрожавший людям из стартового пистолета мужчина получил от полицейского пулю в грудь, поскольку отказался положить оружие на землю.
Сидевший на этой скамейке в тойласком парке и угрожавший людям из стартового пистолета мужчина получил от полицейского пулю в грудь, поскольку отказался положить оружие на землю. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Идаский префект Тарво Крууп сказал, комментируя субботнюю стрельбу в Тойла в Оруском парке, что в таких опасных ситуациях полиция и должна действовать решительно.

В субботу в 19.17 полиция получила вызов наивысшего приоритета в Тойла в Оруский парк, где 40-летний мужчина угрожал людям и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на событие большими силами и прибыла на место происшествия - на ведущую на пляж дорогу - за десять минут.

Стал направлять оружие на полицию

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