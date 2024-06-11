Идаский префект Тарво Крууп сказал, комментируя субботнюю стрельбу в Тойла в Оруском парке, что в таких опасных ситуациях полиция и должна действовать решительно.
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Префект полиции о стрельбе в тойласком парке: мы не можем позволить себе действовать по-другому
В субботу в 19.17 полиция получила вызов наивысшего приоритета в Тойла в Оруский парк, где 40-летний мужчина угрожал людям и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на событие большими силами и прибыла на место происшествия - на ведущую на пляж дорогу - за десять минут.