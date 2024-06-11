Префект полиции о стрельбе в тойласком парке: мы не можем позволить себе действовать по-другому

В субботу в 19.17 полиция получила вызов наивысшего приоритета в Тойла в Оруский парк, где 40-летний мужчина угрожал людям и стрелял из оружия. Полиция отреагировала на событие большими силами и прибыла на место происшествия - на ведущую на пляж дорогу - за десять минут.