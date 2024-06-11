Народный бюджет Нарва-Йыэсуу профинансирует проект на пляже, навеянный мудростью Ницше

Так называемый народный бюджет в Нарва-Йыэсуу составляет ежегодно 30 тысяч евро. В этом году голосование за лучшее предложение о том, на что лучше направить эти деньги, проходило с 20 по 29 мая как в электронном виде, так и на пунктах голосования. На голосовании было три предложения.