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Народный бюджет Нарва-Йыэсуу профинансирует проект на пляже, навеянный мудростью Ницше

Илья Смирнов
, журналист
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Морской пляж Нарва-Йыэсуу.
Морской пляж Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарва-Йыэсуу голосование за проекты, представленные для финансирования из народного бюджета, проходило в этом году довольно напряженно: с небольшим отрывом по голосам победил проект создания на морском пляже так называемой тропы мудрости - это отдаленно сродни тропе Ницше во Франции. Увидев популярность еще одного проекта, власти города поищут деньги и на него тоже.

Так называемый народный бюджет в Нарва-Йыэсуу составляет ежегодно 30 тысяч евро. В этом году голосование за лучшее предложение о том, на что лучше направить эти деньги, проходило с 20 по 29 мая как в электронном виде, так и на пунктах голосования. На голосовании было три предложения.

Проект создания пешей тропы мудрости на пляже набрал 178 голосов, идея о приобретении телескопов или биноклей для наблюдений окрестностей со смотровой вышки в Синимяэ - 166 голосов, идея об инфостендах и указателях, чтобы сделать более заметными и легко находимыми деревни на административной территории Нарва-Йыэсуу, - 11 голосов.

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