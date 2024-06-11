В Нарва-Йыэсуу голосование за проекты, представленные для финансирования из народного бюджета, проходило в этом году довольно напряженно: с небольшим отрывом по голосам победил проект создания на морском пляже так называемой тропы мудрости - это отдаленно сродни тропе Ницше во Франции. Увидев популярность еще одного проекта, власти города поищут деньги и на него тоже.
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Народный бюджет ⟩ Нарва-Йыэсуу профинансирует проект на пляже, навеянный мудростью Ницше
Так называемый народный бюджет в Нарва-Йыэсуу составляет ежегодно 30 тысяч евро. В этом году голосование за лучшее предложение о том, на что лучше направить эти деньги, проходило с 20 по 29 мая как в электронном виде, так и на пунктах голосования. На голосовании было три предложения.