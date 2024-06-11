Юбилейный концерт "Загадки" прошел с аншлагом

Коллектив был создан хореографом Мариной Равлусевич в 1999 году и получил известность не только в Эстонии, но и далеко за ее пределами, успешно выступая на международных фестивалях и конкурсах в России, Латвии, Польше и Израиле, Болгарии и других странах. С семи танцоров вырос до 120, в репертуаре сотни разноплановых постановок. Два года назад создатель коллектива ушла на заслуженный отдых, бразды правления взяла в свои руки хореограф Наталья Абрамова. Планку сохранила - в этом учебном году "Загадка" участвовала во всех республиканских конкурсах, пополнив свою копилку наград: 19 первых, 17 вторых, десять третьих, пять четвертых, три пятых и два шестых места, семь специальных премий и бронзовый гран-при международного фестиваля.