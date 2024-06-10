Вирумааский праздник танца порадовал и участников, и зрителей

- Самое классное, что во время выступления выглянуло солнце, и праздник прошел, по крайней мере, без дождя. Но во время репетиций дождь все же был, так что мокрая обувь в сумке, - добавили женщины из группы бабушек.

Раквереским танцорам очень понравилась программа, особенно финальный танец "Ei ole üksi ükski maa" в постановке Марис Крийса, который и дал название всему празднику. "Мы видели, что людям он тоже понравился", - похвалили они зрителей, заполнивших трибуны.

Главный постановщик Вирумааского праздника танца Марью Аул участвовала в первом и двух последних танцах на поле стадиона, а за остальным праздником наблюдала из туннеля. "Я плакала все время, пока смотрела концерт. Эмоции очень высокие, напряжение зашкаливает", - призналась она сразу после праздника.

Входившая в команду постановщиков Вирумааского праздника танца Марис Крийса в понедельник все еще не могла дать оценку празднику. "Я просто даю волю своим эмоциям. Я получила много похвал именно за последний танец, а также за организацию. Определенно есть что улучшить в будущем, но в целом я думаю, что мы проделали хорошую работу с нашей командой и нашими помощниками. Большое спасибо им!"

В Вирумааском празднике танца приняли участие 89 групп и 1203 танцора под руководством 45 опытных наставников. Всей массой танцоров управляли 12 замечательных руководителей категорий, в постановке которых все танцы предстали на траве в виде красивых узоров.

К радости танцоров, трибуны стадиона в Йыхви были полны зрителей. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

- Газон стадиона находится в таком хорошем состоянии, несмотря на дожди во время репетиций, что здесь можно было бы дать еще три концерта, - сказала Марью Аул после праздника.

Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Эрих Петровиц, руководитель муниципального учреждения "Jõhvi Sport", управляющего спортивными сооружениями Йыхви, подтвердил, что газон хорошо перенес танцевальный праздник. "По-другому и быть не могло". Уже в четверг на стадионе Хейно Липпа пройдет финал 53-го сезона соревнований "TV 10 Olümpiastarti".