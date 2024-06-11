Лучшая футбольная команда Ида-Вирумаа "Нарва-Транс" наняла до конца сезона новым главным тренером 39-летнего португальца Мигеля Морейру.
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Рулить нарвским "Трансом" начал португальский тренер
Ранее Морейра был главным тренером молодежной сборной Ливана (U23), а также команд высшей лиги Литвы "Marijampole Suduva" и "FK Riteriai". В 2015-2016 годах он работал в академии "Sporting" крупного португальского клуба "Lissabon". Вместе с Морейрой в Нарву приехали его соотечественник Рикарду Афонсо, который стал помощником тренера, и итальянец Алессандро Рибери, который будет руководить вратарями.