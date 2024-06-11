Забег тюремной службы собрал в Йыхви около полутысячи участников

Забег тюремной службы, впервые ставший частью Ида-Вирумааской серии забегов, сразу же установил мощный рекорд по количеству участников. Из двух предыдущих этапов в Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве наибольшее количество участников было в Нарва-Йыэсууском забеге, который в апреле состоялся при минусовых градусах.