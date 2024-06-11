Вт, 11.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Забег тюремной службы собрал в Йыхви около полутысячи участников

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Старт и финиш Забега тюремной службы находились на музыкальной площади Йыхви.
Старт и финиш Забега тюремной службы находились на музыкальной площади Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В воскресенье в Йыхви состоялся Забег тюремной службы, в котором приняли участие 452 человека, стартовавших на разных дистанциях.

Забег тюремной службы, впервые ставший частью Ида-Вирумааской серии забегов, сразу же установил мощный рекорд по количеству участников. Из двух предыдущих этапов в Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве наибольшее количество участников было в Нарва-Йыэсууском забеге, который в апреле состоялся при минусовых градусах.

На йыхвиском этапе наибольшее количество участников - 117 человек - было зарегистрировано на 4,5-километровой дистанции, которая проходила по микрорайону Йыхви и полевой дороге в сторону Ахтме.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх