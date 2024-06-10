Глава правительства Кая Каллас не откажется от поста в Еврокомиссии, к концу лета у Партии реформ будет новый лидер, а у Эстонии – новый премьер-министр, считает бывший премьер-министр и евродепутат Андрус Ансип.
Ансип: Кая Каллас уедет в Брюссель, а к концу лета у реформистов будет новый председатель
Комментируя в интервью ERR результаты выборов в Европарламент, Ансип отметил, что существенных изменений на уровне Европы не произошло.
"Да, крайне правые нарастили поддержку, "зеленые" явно ее утратили, также снизилась поддержка либералов, но в целом пропорции остались прежними", – констатировал Ансип.
Через неделю состоится встреча глав правительств стран ЕС, на которой, по всей видимости, будут определены кандидаты на пост президента Еврокомиссии и другие важные должности. В последние дни говорилось о том, что высокий пост может получить Кая Каллас. По словам Ансипа, до сих пор люди, о которых говорилось, высокопоставленными представителями внешней политики не становились.
По его оценке, к концу лета у реформистов сменится председатель.
"Думаю, Кая Каллас не побрезгует ни одним из постов в Еврокомиссии. Я не согласен с теми, кто считает, что есть важные и менее важные должности. Это зависит и от того, насколько серьезно человек относится к своей работе. Нынешняя политика Эстонии для Партии реформ, безусловно, зашла в тупик, и на это обратил внимание и избиратель, – сказал Ансип. – Можно, конечно, сказать, что потеря популярности вызвана сокращениями, но сокращения не были сделаны, о них лишь говорили. И это косметическое сокращение: 175 млн и 183 млн евро. На самом деле это не сильно изменит ситуацию, сокращения впереди, и я не верю, что Кая Каллас и правительство, которым она руководит, смогут это сделать. Эстонии определенно нужно новое правительство".
Отвечая на вопрос о том, кто является его фаворитом в Партии реформ, Ансип заявил: "Пусть это решают реформисты, но я неоднократно заявлял о своем предпочтении. Фаворит – Кристен Михал".
"В целом, до сих пор было так, что крупные государства ЕС не уступали такую должность малому государству. Среди них преобладает такое мнение, что, поскольку у них есть посольства по всему миру, они знают, как устроен мир, а маленькие государства об этом ничего особо не знают. Имя премьер-министра Бельгии Александра де Кро, который уже объявил о своей отставке, также обсуждалось. Я считаю его очень сильным кандидатом, но в основном все те, о ком говорилось в прессе, не были назначены", – поделился своими соображениями Ансип.