Ансип: Кая Каллас уедет в Брюссель, а к концу лета у реформистов будет новый председатель

Через неделю состоится встреча глав правительств стран ЕС, на которой, по всей видимости, будут определены кандидаты на пост президента Еврокомиссии и другие важные должности. В последние дни говорилось о том, что высокий пост может получить Кая Каллас. По словам Ансипа, до сих пор люди, о которых говорилось, высокопоставленными представителями внешней политики не становились.

"Думаю, Кая Каллас не побрезгует ни одним из постов в Еврокомиссии. Я не согласен с теми, кто считает, что есть важные и менее важные должности. Это зависит и от того, насколько серьезно человек относится к своей работе. Нынешняя политика Эстонии для Партии реформ, безусловно, зашла в тупик, и на это обратил внимание и избиратель, – сказал Ансип. – Можно, конечно, сказать, что потеря популярности вызвана сокращениями, но сокращения не были сделаны, о них лишь говорили. И это косметическое сокращение: 175 млн и 183 млн евро. На самом деле это не сильно изменит ситуацию, сокращения впереди, и я не верю, что Кая Каллас и правительство, которым она руководит, смогут это сделать. Эстонии определенно нужно новое правительство".