ПЕРЕДОВИЦА Правящие партии нуждаются в дотации за неурожай голосов в Ида-Вирумаа

Проводя параллель с фермерами, можно сказать, что три правящие партии могли бы подать заявку на дотацию за неурожай голосов. Социал-демократы получили в Ида-Вирумаа 12 процентов голосов, Партия реформ - 5,9 процента, а "Eesti 200" - всего 0,8 процента. Итого 18,7 процента на троих.

Для сравнения, Айво Петерсон, который уже больше года находится за решеткой по обвинению в государственной измене, в одиночку набрал в Ида-Вирумаа больше голосов - 19,6 процента. По сравнению с выборами в Рийгикогу, состоявшимися весной прошлого года, его "кусок пирога" оказался наполовину больше. И надо учесть, что на выборах в Рийгикогу право голоса имеют только граждане Эстонии. Осенью следующего года голосовать на местных выборах будут также граждане России и постоянные жители без гражданства.

Довольна результатами выборов в Ида-Вирумаа может быть также Центристская партия. 41 процент - это, конечно, меньше, чем в славные времена, когда в Ида-Вирумаа набиралось значительно больше половины голосов. Для Центристской партии, утратившей власть как в государстве, так и в столице, а также большинство членов парламентской фракции, Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ остались последними оплотами власти, за которые она теперь цепляется изо всех сил. Отдельный вопрос, сколько Кылвартов и Тоом им удастся "заготовить" к местным выборам.

А для остальных политических партий посыл тот же, который они и сами повторяют почти после каждых выборов: теперь нам придется серьезно заняться Ида-Вирумаа.