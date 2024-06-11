Выборы в Европарламент подтвердили в Ида-Вирумаа прежние тренды

Главным отличием было то, что если на выборах в Рийгикогу больше всего голосов в Ида-Вирумаа собрал баллотировавшийся в качестве независимого кандидата Михаил Стальнухин, которого исключили из Центристской партии за то, что он назвал членов эстонского правительства фашистами, а в Европарламент он не баллотировался, то отдававшиеся прежде за него голоса разделились между лидером Центристской партии Кылвартом и находящимся под судом Петерсоном.