Во вторник Рийгикогу одобрил поправку к закону, согласно которой система страхования пациентов вступит в силу с 1 ноября этого года. Согласно закону, все медицинские учреждения обязаны заключить обязательный договор страхования ответственности в течение 30 дней, то есть до 1 декабря 2024 года.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Зачем нужно страхование пациента?
Руководитель сети здравоохранения Министерства социального обеспечения ХЕЛИ ПАЛУСТЕ:
- Создание страхования пациента даст медицинским работникам уверенность в том, что существует внесудебная система получения компенсации в случае причинения вреда в результате непреднамеренной ошибки и что в результате никто не будет признан виновным. Это позволит медицинским учреждениям и врачам впредь более открыто и смело, чем раньше, заниматься опасными случаями и учиться на них.