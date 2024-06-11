ОДИН ВОПРОС Зачем нужно страхование пациента?

- Создание страхования пациента даст медицинским работникам уверенность в том, что существует внесудебная система получения компенсации в случае причинения вреда в результате непреднамеренной ошибки и что в результате никто не будет признан виновным. Это позволит медицинским учреждениям и врачам впредь более открыто и смело, чем раньше, заниматься опасными случаями и учиться на них.