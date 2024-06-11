Опрос: Жители Ида-Вирумаа скептически относятся к зеленому перевороту

В обзоре, подготовленном Национальным центром знаний в области обороны и безопасности при поддержке швейцарской некоммерческой организации «Наш общий дом» (OCH), освещаются основные проблемы, с которыми сталкивается регион при реализации «зеленого переворота».

По мнению руководителя Национального центра знаний по обороне и безопасности Дмитрия Теперика, кардинальные изменения неизбежно вызывают страх и недоверие у местных жителей.

«Учитывая, что Ида-Вирумаа уже имеет множество серьезных проблем, таких как сокращение и старение населения, важно разработать и реализовать комплексную коммуникационную стратегию, чтобы повысить осведомленность жителей о решениях проблем, а также о перспективах. Для будущего развития Люди должны иметь четкое понимание того, какой будет жизнь в Ида-Вирумаа после реализации зеленого переворота и других реформ", - подчеркнул Теперик.

Медиаэксперт Артур Аукон, принимавший участие в исследовании, считает, что одна из причин, по которой жители Ида-Вирумаа не принимают идеи зеленого переворота, кроется в прошлом: «Народ региона привык к тому, что экономика их страны основана на сланцевой энергетике. Теперь мы должны показать, что у региона гораздо больший потенциал", - убежден Артур Аукон.

В исследовательском отчете также обращается внимание на важность вовлечения различных социальных групп в процесс «зеленого переворота».

«Местные сообщества, активисты и лидеры мнений играют ключевую роль в реализации социально-экономических инициатив. Они могут предлагать и реализовывать новые идеи, создавать инновационные проекты и делиться опытом в области новых технологий и устойчивого развития. Наша цель – создать совместную платформу для объединения местных инициатив и потенциальных партнеров для содействия справедливому и устойчивому развитию и повышения устойчивости региона», — отметил Дмитрий Теперик. По его словам, особое внимание необходимо уделить образовательно-просветительским программам и молодежной работе: "Многие молодые люди сейчас не осознают тех возможностей, которые Ида-Вирумаа может открыть после перехода к новой экономике. Поэтому важно показать насколько важно в современном мире инновационное мышление».