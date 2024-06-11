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В магазине Maxima XX в Силламяэ прошел ремонт

Северное побережье
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Магазин Maxima XX в Силламяэ.
Магазин Maxima XX в Силламяэ. Фото: Maila Meldre

Интерьер магазина Maxima XX в Силламяэ был обновлен с февраля по май и теперь стал более современным, более удобным для покупателей, а также значительно более экологически чистым. В магазине используются холодильные системы мирового класса.

"В обновленном магазине больше места для передвижения, что стало возможным благодаря тщательно продуманным полкам, витринам и другим приспособлениям, которые также оставляют место для посетителей с инвалидными и детскими колясками. Товары на полках стали ниже, т.е. на более удобную для покупателя высоту. По сравнению с прошлыми годами посетителей магазина в Силламяэ встречает более широкий выбор товаров. Maxima инвестировала в реконструкцию магазинов около 210 000 евро», — рассказал директор департамента развития и строительства недвижимости Maxima Eesti Роландас Шлежас.

В магазине также установили новое экологически чистое LED-освещение и холодильную систему. «Мы используем холодильные системы датского производителя Advansor, которые являются одними из лучших в мире с экологической точки зрения.  Оставшееся от приборов тепло используется для обогрева здания, благодаря чему счета за отопление магазина также значительно снижаются, добавил Шлежас.

Обновления интерьера пройдут во всех магазинах Maxima.  

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