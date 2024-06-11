В магазине Maxima XX в Силламяэ прошел ремонт

"В обновленном магазине больше места для передвижения, что стало возможным благодаря тщательно продуманным полкам, витринам и другим приспособлениям, которые также оставляют место для посетителей с инвалидными и детскими колясками. Товары на полках стали ниже, т.е. на более удобную для покупателя высоту. По сравнению с прошлыми годами посетителей магазина в Силламяэ встречает более широкий выбор товаров. Maxima инвестировала в реконструкцию магазинов около 210 000 евро», — рассказал директор департамента развития и строительства недвижимости Maxima Eesti Роландас Шлежас.