В Нарве 26 педагогов заканчивают курс повышения квалификации для преподавания на эстонском

Программу переобучения разработали в Нарвском колледже специально для поддержания перехода на эстоноязычное обучение. Целью курса было дать участникам знания и навыки, необходимые для работы с учениками 1-6 класса в эстоноязычной учебной среде, а также сформировать у участников уверенность и готовность преподавать предметы на эстонском языке.

Программа, объем которой составил 45 предметных пунктов, состояла из дидактики математики, человековедения и природоведения, а также из предметов, формировавших педагогические компетенции, требуемые для планирования и проведения учебного процесса на эстонском языке. Объем методико-дидактических предметов составил 30 предметных пунктов или 780 часов.

Педагоги посещали занятия два раза в месяц с четверга по воскресенье, учеба также проходила и во время школьных каникул. Интенсивный учебный процесс длился с утра до вечера в течение всего учебного года.

По словам директора Нарвского колледжа Тартуского университета Индрека Рейманда, курс переобучения на учителя младших классов разрушает миф о том, что нарвские учителя не готовы прикладывать усилия во имя перехода на обучение на эстонском языке. "Прохождение программы предполагало сильную мотивацию и самодисциплину участников. Учителя из Ида-Вирумаа по-прежнему заинтересованы в своем профессиональном развитии, что доказывает отсутствие свободных мест на подобный курс переобучения в следующем учебном году", – сказал Рейманд.

Участниками курса были работающие педагоги; в начале курса одна половина из них владела эстонским на уровне B2, а другая – на уровне С1. После окончания курса у педагогов, владеющих эстонским языком на среднем уровне, была возможность сдать экзамен на высший уровень владения государственным языком. К моменту завершения обучения одна из участниц сдала экзамен на С1. Многие педагоги зарегистрировались на языковой экзамен.