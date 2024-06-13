На сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры исполнят фламенко, танец живота и цыганский танец

В Кохтла-Ярвеском центре культуры даст концерт тартуская студия "Duende", которая обучает танцам и пропагандирует фламенко, танец живота и индийский классический танец.

Под руководством художественного руководителя студии Тийны Пикас в этом году "Duende" отметит 25 лет своей деятельности. Танцоры выступали во многих странах Европы, а также посетили Россию с сотней танцоров. В Йыхвиском концертном доме тартуские танцоры дважды давали полноформатные представления.

Теперь студия решила снова приехать в Ида-Вирумаа. В 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится танцевальный спектакль в двух актах, в котором примут участие приглашенные артисты: цыганский танцевальный ансамбль "Ромашка", Йована Аная из Венесуэлы и группа фламенко из Элва.

Участвует зажигательный цыганский танцевальный коллектив

"Ромашка" - это яркая группа цыганского танца, которая активно работает в Тарту уже восемь лет. Больше всего "Ромашка" любит танцевать зажигательные танцы русских цыган, представляя цыганскую культуру и историю через тематические и красочные концертные выступления, переплетенные со старинными легендами, танцами, песнями и яркими костюмами.

В "Ромашке" танцуют также дети, то есть мини-ромашки, а иногда даже собачка Лаура. Помимо танцоров, в состав группы входит певица Ирина-Хелла Коломиец, исполняющая любимые всеми романтические цыганские романсы. Художественный руководитель коллектива - Пилле Прикс, которая начинала свою танцевальную карьеру в "Duende" как ученица Тийны Пикас. Теперь, более 20 лет спустя, она преподает и сама создает танцы.