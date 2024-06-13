В воскресенье, 16 июня, в Кохтла-Ярве представится возможность полюбоваться экзотическими танцами и красивыми костюмами разных народов.
На сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры исполнят фламенко, танец живота и цыганский танец
В Кохтла-Ярвеском центре культуры даст концерт тартуская студия "Duende", которая обучает танцам и пропагандирует фламенко, танец живота и индийский классический танец.
Под руководством художественного руководителя студии Тийны Пикас в этом году "Duende" отметит 25 лет своей деятельности. Танцоры выступали во многих странах Европы, а также посетили Россию с сотней танцоров. В Йыхвиском концертном доме тартуские танцоры дважды давали полноформатные представления.
Теперь студия решила снова приехать в Ида-Вирумаа. В 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится танцевальный спектакль в двух актах, в котором примут участие приглашенные артисты: цыганский танцевальный ансамбль "Ромашка", Йована Аная из Венесуэлы и группа фламенко из Элва.
Участвует зажигательный цыганский танцевальный коллектив
"Ромашка" - это яркая группа цыганского танца, которая активно работает в Тарту уже восемь лет. Больше всего "Ромашка" любит танцевать зажигательные танцы русских цыган, представляя цыганскую культуру и историю через тематические и красочные концертные выступления, переплетенные со старинными легендами, танцами, песнями и яркими костюмами.
В "Ромашке" танцуют также дети, то есть мини-ромашки, а иногда даже собачка Лаура. Помимо танцоров, в состав группы входит певица Ирина-Хелла Коломиец, исполняющая любимые всеми романтические цыганские романсы. Художественный руководитель коллектива - Пилле Прикс, которая начинала свою танцевальную карьеру в "Duende" как ученица Тийны Пикас. Теперь, более 20 лет спустя, она преподает и сама создает танцы.
Танцевальный сундук c разнообразным содержимым
Помимо цыганского танца, участники "Ромашки" иногда исполняют и танцы других народов, в их танцевальный репертуар входят греческие, румынские, украинские и мексиканские танцы.
На сцене Кохтла-Ярвеского центра культуры также выступит живущая в Эстонии более семи лет уроженка Венесуэлы Йована Аная. Она специализируется на фольклорных танцах, особенно венесуэльских, афро-кубинских и мексиканских.
Танцевальное представление называется "Поклон".
- То, как люди кланяются, и ситуации, в которых они кланяются, очень различаются в разных культурах, но в основном это по-человечески красивый жест в знак уважения или почтения, часто просто приветствие или выражение благодарности. Поклон - это все равно что сказать спасибо. Это международная традиция изящных искусств, - пояснила Тийна Пикас.