Владимир Чужас: Как мы не отказались от 26 миллионов

Площадь ее недвижимости позволяет строить без предварительного сноса здания Славянской школы или здание новой школы, или спортивную инфраструктуру. Предложение построить сначала спортивную инфраструктуру, а потом здание (после исчезновения необходимости в старом здании) министерство отклонило как неприемлемое.

Министерство желает непременно построить на Пярна, 49 здание для Ярвеской школы, и его не тревожит, когда будет снесено здание Славянской школы и сколько лет придется ее коллективу перебиваться на временных площадях. Однако нас, депутатов, это не может не волновать, наша обязанность - действовать в интересах всех жителей города и не ущемлять какую-то одну его часть в интересах другой.

В принципе, можно было бы подумать о таком варианте, что на время строительства нового здания (2027-2029) коллектив Славянской школы переедет на замещающие площади, если бы с 2029 года здание Славянской школы уже не было бы нужно - если бы все учащиеся в Ярвеской части могли учиться в новых двух школах.

К сожалению, расчеты не показывают, что такой вариант возможен в нынешней ситуации.