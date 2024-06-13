Как "Северное побережье", так и избирательный союз "Рестарт" уже сообщили, что депутаты Кохтла-Ярвеского собрания отказались от 26-миллионной инвестиции в город.
Владимир Чужас: Как мы не отказались от 26 миллионов
Понятно желание журналистов подать новость с кричащим заголовком, а оппозиции - обвинить коалицию во всех грехах.
Но давайте спокойно посмотрим, от чего мы отказались на собрании 30 мая.
В этот день горсобрание большинством голосов отклонило проект о назначении для нового здания Ярвеской школы адреса: ул. Пярна, 49. Оставлю сейчас за скобками вопрос, для чего вообще нужен был этот проект - ведь назначить адрес от нас не требовало ни министерство, ни ЕС, вообще никто.
Нужно все же учитывать интересы всех групп жителей города и находить компромисс, а не давить на город, угрожая остановить обещанные инвестиции.
Владимир ЧУЖАС, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания, фракция СДПЭ
Основное требование как ЕС, так и государства в лице Министерства образования - упорядочение школьной сети, выведение из эксплуатации старых, неэффективных школьных зданий и строительство новых, современных.
В проекте распоряжения министерства об инвестициях точный адрес нового здания Ярвеской школы не указан, но указано, что здание Славянской школы будет снесено, когда число учащихся уменьшится до количества учебных мест в новых зданиях (Ярвеской школы и Кесклиннаской школы).
И это логично, и вообще не возникло бы никаких проблем, если бы министерство не возжелало для своей школы именно недвижимость, на которой находится Славянская школа. Министерство хочет образовательный городок, а также сэкономить на спортивной инфраструктуре, которую можно построить для двух заведений (гимназии и школы) сразу, но получается из-за этого желания министерства так, что страдают учащиеся Славянской школы, перспективы которой теперь неясны совершенно.
Площадь ее недвижимости позволяет строить без предварительного сноса здания Славянской школы или здание новой школы, или спортивную инфраструктуру. Предложение построить сначала спортивную инфраструктуру, а потом здание (после исчезновения необходимости в старом здании) министерство отклонило как неприемлемое.
Министерство желает непременно построить на Пярна, 49 здание для Ярвеской школы, и его не тревожит, когда будет снесено здание Славянской школы и сколько лет придется ее коллективу перебиваться на временных площадях. Однако нас, депутатов, это не может не волновать, наша обязанность - действовать в интересах всех жителей города и не ущемлять какую-то одну его часть в интересах другой.
В принципе, можно было бы подумать о таком варианте, что на время строительства нового здания (2027-2029) коллектив Славянской школы переедет на замещающие площади, если бы с 2029 года здание Славянской школы уже не было бы нужно - если бы все учащиеся в Ярвеской части могли учиться в новых двух школах.
К сожалению, расчеты не показывают, что такой вариант возможен в нынешней ситуации.
Согласно прогнозу, в 2029 году количество учащихся Ярвеской части будет порядка 1000, а мест в двух новых зданиях - 860. У нас есть еще частная школа, которая в принципе могла бы в себя вместить остальных 140 учащихся, но мы, во-первых, не можем быть уверены в том, что эта школа будет работать через пять лет, и, во-вторых, мы также не знаем, сколько желающих там учиться будет к этому времени.
И еще один важный фактор - все эти расчеты сделаны для, так сказать, обычных детей и не учитывают детей с особыми потребностями, для которых создаются малые классы и нужны, соответственно, отдельные помещения. Сколько будет таких детей через пять лет, предсказать невозможно, но, учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что в 2029 году все учащиеся Ярвеской части в новые здания не поместятся.
Одно дело, что какой-то части учащихся придется учиться в старом здании, и другое - что городу из-за условных ста учащихся нужно будет содержать отдельно старое здание школы, где б оно ни находилось. Вряд ли это можно назвать эффективным использованием учебных площадей, не говоря уж об условиях обучения в таком здании.
Это, разумеется, при условии, что прогноз уменьшения числа учащихся исполнится в точности, что тоже далеко не факт.
Выходом могло бы быть строительство государством нового здания Ярвеской школы не на две, а на три параллели, что гарантированно бы обеспечило с 2029 года всем учащимся Ярвеской части места в новых школьных зданиях и соответствовало бы принципу равного обращения. Министерство, однако, такой вариант отвергает.
Таким образом, желание министерства заполучить недвижимость на Пярна, 49 поставило город в довольно сложное положение.
При этом город предлагал несколько альтернативных мест для новой школы, и одно время они серьезно обсуждались, но потом государство снова сказало "нет".
Отдельный вопрос - увязка министерством своего фанатичного желания недвижимости (вопреки, кстати, и желанию коллектива самой Ярвеской школы, и мнению жителей города, согласно опросу) с инвестицией в школьную сеть Ахтме.
Сейчас министр говорит, что инвестпредложение было единым и отказ предоставить недвижимость на Пярна, 49 государству ставит крест и на инвестиции в новую школу Ахтме.
Что очень странно и удивительно.
Город в прошлом году получил письмо от Минобразования, в котором получил три предложения:
1. Продолжить переговоры о передаче Кохтла-Ярвеской гимназии для взрослых государству;
2. Объединить Кесклиннаскую основную школу и Славянскую основную школу, передать недвижимость на Пярна, 49 государству для строительства Ярвеской школы. Тут же сказано о необходимости найти решение, обеспечивающее подходящие условия обучения для учащихся Славянской школы во время реорганизации;
3. Начать переговоры о строительстве нового здания школы с тремя параллельными зданиями в Ахтмеской части города.
Хорошо видно, что предложений три, и очень хорошо видно, что здесь нет никаких условий вроде того, что если город не передаст государству недвижимость на Пярна, 49, то государство откажется строить школу в Ахтме.
То, что эти три предложения разные и не связанные между собой, следует хотя бы даже из того, что передача государству гимназии для взрослых идет полным ходом.
Городское собрание в ноябре 2023 года приняло решение согласиться с предложением министерства включить город Кохтла-Ярве в программу инвестиций в школьную сеть, а также доверило управе провести переговоры о передаче гимназии для взрослых, об отчуждении недвижимости на Пярна, 49 для строительства новой школы.
То есть в принципе с предложением город согласился, осталось провести переговоры и уточнить местоположение нового здания Ярвеской школы.
К сожалению, на этом дело застопорилось, и теперь министерство стало увязывать получение недвижимости со всеми инвестициями в школьную сеть города. Понятно, что инвестиции должны быть сделаны разумно и эффективно, но в этом вопросе нужно все же учитывать интересы всех групп жителей города и находить компромисс, а не давить на город, угрожая остановить обещанные инвестиции.
На прошлой неделе город отправил в министерство письмо с предложением нового участка недвижимости для строительства здания Ярвеской школы, которое могло бы устроить все стороны.
Министерство, однако, его отклонило буквально через три дня, посчитав временные риски при планировке слишком высокими.
Несмотря на это, надеюсь, что разумное и никого не ущемляющее решение будет совместными усилиями найдено.