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Евграфов просит объяснений в связи с передачей блоков Нарвской электростанции Украине

Северное побережье
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Сланцевые электростанции "Eesti Energia" в Аувере.
Сланцевые электростанции "Eesti Energia" в Аувере. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Оппозиционный депутат Рийгикогу Алексей Евграфов (Центристская партия) просит у министра климата Кристена Михала (Партия реформ) объяснений по поводу планов госкомпании Eesti Energia безвозмездно передать Украине старые энергоблоки Нарвских электростанций, пишет rus.err.

В письменном запросе на имя министра депутат спросил, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей?

Евграфов также попросил сообщить, какие конкретно блоки Нарвской электростанции планируется передать Украине, а также ответить на вопрос, за счет каких мощностей планируется компенсировать возможный дефицит электроэнергии?

"Эстонское государство приняло решение закрыть старые сланцевые блоки из-за того, что они загрязняют окружающую среду. Как это "зеленое" мышление совместимо с передачей нами загрязняющих объектов другой стране?" - интересуется оппозиционный депутат.

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