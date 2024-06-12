Евграфов просит объяснений в связи с передачей блоков Нарвской электростанции Украине

В письменном запросе на имя министра депутат спросил, почему Эстония передает свои мощности другому государству в ситуации, когда в нашей стране может возникнуть дефицит управляемых производственных мощностей?

Евграфов также попросил сообщить, какие конкретно блоки Нарвской электростанции планируется передать Украине, а также ответить на вопрос, за счет каких мощностей планируется компенсировать возможный дефицит электроэнергии?

"Эстонское государство приняло решение закрыть старые сланцевые блоки из-за того, что они загрязняют окружающую среду. Как это "зеленое" мышление совместимо с передачей нами загрязняющих объектов другой стране?" - интересуется оппозиционный депутат.