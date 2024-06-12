Школа программирования kood/Jõhvi, открытая три года назад, распространила свою инновационную модель обучения на Финляндию. Новая школа, получившая название kood/Sisu, открылась в городе Куопио в Центральной Финляндии.
Школа программирования kood/Jõhvi расширилась на Финляндию
По словам соучредителя kood/Jõhvi Таавета Хинрикуса, это первый шаг в создании сети школ программирования.
- Разработав в Эстонии модель школы самостоятельного обучения, мы увидели потенциал для экспорта наших образовательных инноваций на другие рынки. Таким образом, мы можем создать новые карьерные возможности для значительно большего числа людей в технологическом секторе, но, безусловно, благодаря этому оживим и предпринимательскую жизнь региона, - сказал Таавет Хинрикус.
Первый набор kood/Sisu, состоящий из 150 студентов, приступил к обучению в марте. На этой неделе в Куопио для студентов откроются новые учебные помещения. На участие в первом наборе претендовало более 2000 человек.
Финские компании проявили интерес
Интерес к современным методам обучения технологиям и опыту Йыхвиской школы программирования проявили финские предприниматели, прокомментировал исполнительный руководитель kood/Jõhvi Лаури Хаав.
- Основателями kood/Sisu являются ведущие компании Центральной Финляндии во главе с "KPY Group" со 140-летней историей. Они хотели привнести в свой регион новое дыхание в виде инновационного образования, и в качестве партнера по созданию школы была выбрана kood/Jõhvi, - добавил он.
Модель школы, которой решили поделиться с финнами, включает в себя платформу обучения и учебную программу, логику построения и функционирования партнерских отношений, инструкции по организации школьной жизни и т.д.
В технологической школе, основанной на методе самостоятельного и группового обучения, в ходе 12-месячной программы осваиваются навыки решения проблем, работы в команде, разработки программного обеспечения, а на последнем этапе специализируются в определенной области, например, в кибербезопасности, разработке мобильных приложений, искусственном интеллекте или анализе данных.
Сдать вступительный тест в Йыхви можно до конца июля
Пятый набор студентов kood/Jõhvi приступит к обучению 13 сентября 2024 года, а пройти вступительные испытания можно до 28 июля. Те, кто успешно пройдет тест, будут приглашены на трехнедельный спринт в августе, где проведут отбор учащихся, которые продолжат обучение в школе программирования.
Открывшаяся осенью 2021 года школа kood/Jõhvi к настоящему времени приняла четыре набора из 600 студентов, и первые 100 выпускников уже вышли на рынок труда. Школа kood/Jõhvi также поспособствовала появлению таких первых стартапов как MindSee, strikt.tech. Среди учащихся представители 33 национальностей, средний возраст - 28 лет, 25% из них - женщины.
Среди учащихся эстонских и финских школ равное количество как выпускников гимназий, так и переобучающихся с предыдущим опытом работы в медицине, гостиничном бизнесе, образовании, морском судоходстве и т.д.
В Эстонии следующая школа программирования откроется в Выру, где в сотрудничестве с местным центром развития обучение начнется в сентябре следующего года.