Школа программирования kood/Jõhvi расширилась на Финляндию

По словам соучредителя kood/Jõhvi Таавета Хинрикуса, это первый шаг в создании сети школ программирования.

- Разработав в Эстонии модель школы самостоятельного обучения, мы увидели потенциал для экспорта наших образовательных инноваций на другие рынки. Таким образом, мы можем создать новые карьерные возможности для значительно большего числа людей в технологическом секторе, но, безусловно, благодаря этому оживим и предпринимательскую жизнь региона, - сказал Таавет Хинрикус.

Первый набор kood/Sisu, состоящий из 150 студентов, приступил к обучению в марте. На этой неделе в Куопио для студентов откроются новые учебные помещения. На участие в первом наборе претендовало более 2000 человек.

Финские компании проявили интерес

Интерес к современным методам обучения технологиям и опыту Йыхвиской школы программирования проявили финские предприниматели, прокомментировал исполнительный руководитель kood/Jõhvi Лаури Хаав.

- Основателями kood/Sisu являются ведущие компании Центральной Финляндии во главе с "KPY Group" со 140-летней историей. Они хотели привнести в свой регион новое дыхание в виде инновационного образования, и в качестве партнера по созданию школы была выбрана kood/Jõhvi, - добавил он.

Модель школы, которой решили поделиться с финнами, включает в себя платформу обучения и учебную программу, логику построения и функционирования партнерских отношений, инструкции по организации школьной жизни и т.д.