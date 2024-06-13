ОДИН ВОПРОС На чьей вы стороне в разгоревшемся в EKRE внутреннем конфликте?

- Я все же стою за [председателя партии Мартина] Хельме. Это неприятно, когда правлению приходится исключать из партии сильных и известных членов. Посмотрим, наступит ли теперь мир в партии, но мне кажется, что его не будет и после съезда партии в предстоящее воскресенье.