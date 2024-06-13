Разгоревшийся в EKRE внутренний конфликт завершился на этой неделе исключением из партии членов Рийгикогу Яака Валге и Хенна Пыллуааса, кандидата в председатели партии Сильвера Куузика и руководителя Пярнумааского округа EKRE Хелле Куллеркупп. После этого о своем выходе из партии сообщил также член Европарламента от партии EKRE Яак Мадисон.
ОДИН ВОПРОС ⟩ На чьей вы стороне в разгоревшемся в EKRE внутреннем конфликте?
Избранный от Ида-Вирумаа член Рийгикогу, член правления EKRE Арво АЛЛЕР:
- Я все же стою за [председателя партии Мартина] Хельме. Это неприятно, когда правлению приходится исключать из партии сильных и известных членов. Посмотрим, наступит ли теперь мир в партии, но мне кажется, что его не будет и после съезда партии в предстоящее воскресенье.
Все-таки если Куузик и Валге 4 мая, перед выборами, пришли к Мартину Хельме со своими требованиями и выторговывали должности, говоря, что председатель партии делает неправильные вещи и теперь надо все изменить, то это прямая атака против партии и ее председателя.