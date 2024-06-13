Люганузеская волость хочет от государства новое школьное здание в Кивиыли

Государство за последние годы построило новые школьные здания как в Нарве, Йыхви, Силламяэ, так и в Кохтла-Ярве. На ближайшие годы министерство запланировало деньги также на строительство новых зданий основных школ в Тойла и центре Алутагузеской волости Ийзаку. Еще одно школьное здание должно появиться также в Нарве и два школьных здания - в Ярвеской и Ахтмеской частях города Кохтла-Ярве.