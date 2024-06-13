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Люганузеская волость хочет от государства новое школьное здание в Кивиыли

Эрик Гамзеев
, журналист
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Из-за объединения школ нынешнее школьное здание в Кивиыли станет тесным.
Из-за объединения школ нынешнее школьное здание в Кивиыли станет тесным. Фото: Андеро ЭЙХЕ

Власти Люганузеской волости хотят, чтобы государство построило новое школьное здание также в Кивиыли, и не понимают, почему Министерство образования делать этого не желает.

Государство за последние годы построило новые школьные здания как в Нарве, Йыхви, Силламяэ, так и в Кохтла-Ярве. На ближайшие годы министерство запланировало деньги также на строительство новых зданий основных школ в Тойла и центре Алутагузеской волости Ийзаку. Еще одно школьное здание должно появиться также в Нарве и два школьных здания - в Ярвеской и Ахтмеской частях города Кохтла-Ярве.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ:

- Если современного школьного здания нет и не будет, то отток жителей из Люганузеской волости ускорится в результате еще больше.

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