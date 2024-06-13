ПЕРЕДОВИЦА Ида-вирумааский провал сторонников поворотов

"Eesti 200", вышедшая на политический рынок несколько лет назад, проделала большую работу как в Кохтла-Ярве, так и в ряде других самоуправлений. В Нарва-Йыэсуу благодаря популярности мэра Максима Ильина был достигнут очень приличный результат. Но за год все это исчезло. В течение этого года "Eesti 200" проявляла свою активность в Ида-Вирумаа только благодаря действиям министра образования Кристины Каллас при реализации школьной реформы. В ряде самоуправлений это вызвало противодействие и досаду, прежде всего потому, что, по мнению местных жителей, их интересы не были в достаточной степени учтены. Будь то в Кохтла-Ярве, Люганузе или Тойла. В результате министерской политики в сфере образования там остался прочный след танковых гусениц, на сглаживание которого, вероятно, потребуется немало времени.