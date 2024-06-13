Надо констатировать, что выборы в Европарламент - это значимый промежуточный итог в оценке людьми нынешнего правительства, а также промежуточный финиш перед местными выборами, которые состоятся в следующем году.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-вирумааский провал сторонников поворотов
В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать о том, как в нашем уезде с треском провалились партия "Eesti 200", перед предыдущими выборами рекламировавшая себя как новую силу, и Партия зеленых.
"Eesti 200", вышедшая на политический рынок несколько лет назад, проделала большую работу как в Кохтла-Ярве, так и в ряде других самоуправлений. В Нарва-Йыэсуу благодаря популярности мэра Максима Ильина был достигнут очень приличный результат. Но за год все это исчезло. В течение этого года "Eesti 200" проявляла свою активность в Ида-Вирумаа только благодаря действиям министра образования Кристины Каллас при реализации школьной реформы. В ряде самоуправлений это вызвало противодействие и досаду, прежде всего потому, что, по мнению местных жителей, их интересы не были в достаточной степени учтены. Будь то в Кохтла-Ярве, Люганузе или Тойла. В результате министерской политики в сфере образования там остался прочный след танковых гусениц, на сглаживание которого, вероятно, потребуется немало времени.
Зеленые с самого начала тоже не могли рассчитывать на особую поддержку в Ида-Вирумаа, хотя предпосылки ведь были. Здесь достаточно людей, которых волнует состояние окружающей среды. Но не таким образом, что мы в одночасье уничтожим все рабочие места в крупной промышленности, и проблемы решатся. Местные люди не согласны становиться зелеными террористами, готовыми взорвать всю свою жизнь ради каких-то лозунгов. И с этим необходимо считаться.