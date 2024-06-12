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Россиянин незаконно прожил в Шенгене более двух лет и оштрафован в Нарве

Северное побережье
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Илья Смирнов

Эстонские пограничники поймали в Нарве гражданина России, который нелегально проживал в Евросоюзе почти два с половиной года.

11 июня при проверке документов гражданина России на пограничном переходе в Нарве при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне 777 дней, из них два — в Эстонии.

Гражданину предписали покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на три года и оштрафовали на 600 евро.

После делопроизводства гражданин России выехал в Россию.

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