Эстонские пограничники поймали в Нарве гражданина России, который нелегально проживал в Евросоюзе почти два с половиной года.
Россиянин незаконно прожил в Шенгене более двух лет и оштрафован в Нарве
11 июня при проверке документов гражданина России на пограничном переходе в Нарве при выезде из Эстонии пограничники обнаружили, что человек незаконно находился в Шенгенской зоне 777 дней, из них два — в Эстонии.
Гражданину предписали покинуть Эстонию, запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны на три года и оштрафовали на 600 евро.
После делопроизводства гражданин России выехал в Россию.