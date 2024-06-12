МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.06-20.06

СПОРТ

Четверг, 13 июня

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 11.00 - финал серии соревнований "TV 10 olümpiastarti"; день первый.

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 16.00 до 20.00 - олимпийский день Эстонского олимпийского комитета.

* В Айду-Лийва с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 14 июня

* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 10.00 - финал серии соревнований "TV 10 olümpiastarti"; день второй.

Суббота, 15 июня

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам к Празднику победы.

* В порту Тойла в 11.00 - этап серии пляжного волейбола.

* В Люганузе возле молодежного дома в 11.00 - уличный баскетбол.

* В Силламяэ в 12.00 - 2-й этап Силламяэской детской велосерии. Сбор - у главного входа на стадион "Калев".

* В скейт-парке в Силламяэ в 14.00 - 2-й этап соревнования "SK Kalev Contest".

* На памп-треке в Тойла в 14.00 - этап молодежной серии: экстремальный спорт.

Воскресенье, 16 июня

* В Сонда на деревенской площади в 11.00 - этап волейбольной серии, 3vs3.

* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап смешанной волейбольной серии.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Tarvas II" (Раквере).

Понедельник, 17 июня