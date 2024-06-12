Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 июня.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.06-20.06
КУЛЬТУРА
Пятница, 14 июня
* В Пюсси с 16.45 - панк-фестиваль "Punk Püss"; день первый.
Суббота, 15 июня
* В Пюсси с 13.00 - панк-фестиваль "Punk Püss"; день второй.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 18.00 - сольный концерт Александра Болотина. Бесплатно.
Воскресенье, 16 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - "Kummardus" / "Поклон", танцевальный концерт студии танца "Duende" (Тарту). Вместе с танцорами студии "Duende" на сцену выйдут с зажигательными танцами и цыганскими романсами труппа "Ромашка", "Nallely Jovana Anaya" из Венесуэлы и труппа фламенко из Элва. Помимо индийских, восточных, фламенко и цыганских танцев, вы сможете увидеть венесуэльские, аргентинские, кубинские и мексиканские танцы в великолепных народных костюмах. Билет - 6,50-21,50 евро.
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - Мари Юрьенс. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
Вторник, 18 июня
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - "Tantsi mulle muusikat": Кетлин Оя (Эстонский национальный балет), Кристиано Принчипато (Эстонский национальный балет) и Йохан Рандвере (рояль). Билет - 12-15 евро.
Четверг, 20 июня
* В Тойла в кафе "Pargi" в 19.00 в рамках фестиваля "Музыка семи городов" - дуэт Марты-Лотты Кукк и Йоханнеса Пихлака. Бесплатно.
СПОРТ
Четверг, 13 июня
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 11.00 - финал серии соревнований "TV 10 olümpiastarti"; день первый.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 16.00 до 20.00 - олимпийский день Эстонского олимпийского комитета.
* В Айду-Лийва с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 14 июня
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа с 10.00 - финал серии соревнований "TV 10 olümpiastarti"; день второй.
Суббота, 15 июня
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам к Празднику победы.
* В порту Тойла в 11.00 - этап серии пляжного волейбола.
* В Люганузе возле молодежного дома в 11.00 - уличный баскетбол.
* В Силламяэ в 12.00 - 2-й этап Силламяэской детской велосерии. Сбор - у главного входа на стадион "Калев".
* В скейт-парке в Силламяэ в 14.00 - 2-й этап соревнования "SK Kalev Contest".
* На памп-треке в Тойла в 14.00 - этап молодежной серии: экстремальный спорт.
Воскресенье, 16 июня
* В Сонда на деревенской площади в 11.00 - этап волейбольной серии, 3vs3.
* В Йыхви на площадке для пляжного волейбола в 12.00 - этап смешанной волейбольной серии.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Tarvas II" (Раквере).
Понедельник, 17 июня
* В клубе "Сомпа" в 10.00 - летняя школа Сомпа. В программе: уроки танца, творческие мастер-классы, квесты, спортивные игры, выезд на природу и кое-что еще. Плата за участие - 20 евро (без обеда). Информация и регистрация по тел. 514 2157. Количество мест ограничено.
Вторник, 18 июня
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 19 июня
* В Старом городе Нарвы в 18.00 - среда ориентирования.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
РАЗНОЕ
Пятница, 14 июня
* В Нарве у мемориального камня "Memento mori" рядом с железнодорожной станцией в 12.00 - День памяти жертв июньской депортации, возложение цветов и зажжение свечей.
* В Кохтла в Ванакюла у мемориального камня первой школы в 13.45 - День памяти жертв июньской депортации. Организатор - кохтлаский исторический кружок.
* В Йыхви у вокзала в 14.00 - День памяти жертв июньской депортации.
Суббота, 15 июня
* Во многих местах Ида-Вирумаа - день кафе "Viru toit". Открыты домашние кафе, однодневные кафе и уже известные места общепита. Подробности: virutoit.ee, на странице "Viru toit" в "FB" и на странице мероприятий в "FB".
* В Йыхви в Ида-Вирумааской палате людей с ограниченными возможностями (ул. Кааре, 7) в 11.00 - встреча группы поддержки для людей, ухаживающих за страдающими деменцией близкими. О желании принять участие сообщите: johvitugigrupp@gmail.com или по тел. 5595 9864.
* В Кохтла-Ярве на площади перед горуправлением с 15.15 в рамках дня рождения города - "Teksatrall". Концерты, детские зоны, мастерские и др. В 20.00 - Стефан. Вход свободный.
Вторник, 18 июня
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" с 12.00 до 17.00 - день донора в летнем туре.
Четверг, 20 июня
* На Ахтмеской площади в 20.00 - мероприятие, посвященное окончанию учебного года 2023/24. Выступят творческие коллективы города Кохтла-Ярве, яркий Артем Савицкий, вас ждет дискотека под открытым небом, DJ Työmik Bassofsky. Информация: www.ahtmeklubi.ee.
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