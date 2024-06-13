В субботу, 15 июня, вновь появится причина поездить по родному краю - вкусовые впечатления будут предлагать целых двадцать семь кафе "Viru Toit".
В день кафе "Viru Toit" ждать гостей будет рекордное количество мест
В перечень входят как признанные деятели, так и повара-любители, именно это и делает день кафе "Viru Toit", проводимый вот уже пятый год, таким особенным, отметила член правления НКО "Kohalik Toit" хозяйка кафе в Варья Катрин Ларенс.
Она рада, что в юбилейный год гостей будет ждать рекордное количество кафе и домашних дворов - в общем двадцать семь, что на десять больше, чем в прошлом году. "Надеемся, что все найдут в этот день подходящее для себя кафе, где провести время, поесть и получить удовольствие", - отметила Катрин Ларенс, собирающаяся и сама как можно больше поездить в субботу по округе.
Из сезонного местного сырья
Среди новых участников дня кафе "Viru Toit" будет расположенный в деревне Вока летний ресторан "Ajamasin". "Я решила участвовать, ведь наш край был почти совсем не охвачен", - объяснила деятель в сфере общепита Эрелин Зирк, привлекшая к участию и других, так что несколько кафе появится нынче также на улице Пикк в Тойла. "Если кафе будет больше, чем одно, то у людей возникнет больше поводов заглянуть и в эти места".
Звездой летнего ресторана "Ajamasin" является крапива, которая входит в состав как супа, так и хумуса.
- Раньше я проводила мастер-классы с крапивой, и они очень нравились людям. Ведь крапива очень даже местное сырье, она богата витаминами и хороша на вкус, - сказала Эрелин Зирк, которая предложит также, например, рагу из лесных грибов, домашний хлеб на закваске и хлебные намазки из сезонных продуктов. НКО "Toila Loomekeskus" проведет на месте рабочие комнаты и предложит купить местное рукоделие.
В деревне Вока свой домашний ресторан откроет Индрек Кыверик, гостей будет ждать также хутор Калда, где в кафе "Tuulepealne" готовкой будет заниматься Михкель Луус, напитки предложит "J&R Õlleateljee", а музыкой угостит ансамбль "AER".
Йыхвиская волость представлена на карте шире
Более широко, чем прежде, представлена в день кафе будет также Йыхвиская волость. Например, свою мечту об однодневном кафе осуществит Арина Боецкая, которая ежедневно готовит печенье макароны на своей домашней кухне. Макароны войдут и в ассортимент десертов "Tammiku Resto", однако здесь можно будет полакомиться к тому же десертом "Павлова", эклерами и зефиром. Соленое хозяйка предложит тоже.
В деревне Козе двери откроет кафе "Vähikoja", где себя покажут три поколения семейства Вяхк, в повседневной жизни общепитом не занимающиеся. "В Таммику прошло собрание, на котором Ааре Реббан (хозяин "Kaevuri maja" и член сети "Viru Toit") агитировал жителей Таммику и Кахула участвовать в дне кафе. Я намотала это на ус и подумала, что стоило бы попробовать", - поведала хозяйка Таммикуского народного дома Хели Вяхк.
Для меню домашнего кафе выбрали любимые блюда семьи. "Дочь хорошо печет, я сварю свой любимый щавелевый суп. Думала приготовить также перловую кашу - на это меня вдохновил творческий вечер в Йыхви, где подавали перловую кашу. Меню будет разнообразное и вкусное", - пообещала Хели Вяхк, участвующая в домашнем кафе не только как принимающая гостей, но и как вокалистка в составе Таммикуского смешанного ансамбля.
Все кафе "Viru Toit" внесены также в приложение "NaviCup", где легко следить за локациями и рекламами кафе. Информация о кафе есть также на веб-странице "Viru Toit" www.virutoit.ee, на странице "Viru Toit" в "Facebook" и в "Viru Toidu kohvikutepäev 2024 sündmus".