В день кафе "Viru Toit" ждать гостей будет рекордное количество мест

В перечень входят как признанные деятели, так и повара-любители, именно это и делает день кафе "Viru Toit", проводимый вот уже пятый год, таким особенным, отметила член правления НКО "Kohalik Toit" хозяйка кафе в Варья Катрин Ларенс.

Она рада, что в юбилейный год гостей будет ждать рекордное количество кафе и домашних дворов - в общем двадцать семь, что на десять больше, чем в прошлом году. "Надеемся, что все найдут в этот день подходящее для себя кафе, где провести время, поесть и получить удовольствие", - отметила Катрин Ларенс, собирающаяся и сама как можно больше поездить в субботу по округе.

Из сезонного местного сырья

Среди новых участников дня кафе "Viru Toit" будет расположенный в деревне Вока летний ресторан "Ajamasin". "Я решила участвовать, ведь наш край был почти совсем не охвачен", - объяснила деятель в сфере общепита Эрелин Зирк, привлекшая к участию и других, так что несколько кафе появится нынче также на улице Пикк в Тойла. "Если кафе будет больше, чем одно, то у людей возникнет больше поводов заглянуть и в эти места".

Звездой летнего ресторана "Ajamasin" является крапива, которая входит в состав как супа, так и хумуса.