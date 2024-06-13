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СВОДКА ПОЛИЦИИ Пьяный мужчина, ударивший жену, был доставлен в полицию

Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: ANDRANIK HAKOBYAN/Shutterstock

10 июня полицию вызвали на бульвар Виру в Силламяэ, где пьяный 65-летний мужчина ударил свою жену. 

Полицейские задержали нападавшего.

У женщины украли телефон

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве 36-летняя женщина оставила на скамейке без присмотра свой мобильный телефон "Xiaomi" и через несколько минут обнаружила его пропажу. Ущерб и точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе уголовного производства.

 

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