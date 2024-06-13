10 июня полицию вызвали на бульвар Виру в Силламяэ, где пьяный 65-летний мужчина ударил свою жену.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пьяный мужчина, ударивший жену, был доставлен в полицию
Полицейские задержали нападавшего.
У женщины украли телефон
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве 36-летняя женщина оставила на скамейке без присмотра свой мобильный телефон "Xiaomi" и через несколько минут обнаружила его пропажу. Ущерб и точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе уголовного производства.