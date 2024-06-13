СВОДКА ПОЛИЦИИ Пьяный мужчина, ударивший жену, был доставлен в полицию

У женщины украли телефон

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве 36-летняя женщина оставила на скамейке без присмотра свой мобильный телефон "Xiaomi" и через несколько минут обнаружила его пропажу. Ущерб и точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе уголовного производства.