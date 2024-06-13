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В Тойласком порту создается центр морской экологии

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Складское здание порта увеличится примерно на треть; пристройку спроектировал архитектор Юлар Марк.
Складское здание порта увеличится примерно на треть; пристройку спроектировал архитектор Юлар Марк. Фото: Эскиз

Тойлаские добровольные морские спасатели собираются возвести пристройку к складскому зданию Тойлаского порта, где в теплое время можно будет проводить для школьников учебные дни на тему морской экологии, а зимой хранить спасательные лодки.

Сейчас две морские спасательные лодки стоят на улице, поэтому спасатели долгое время вынашивали планы строительства гаража, чтобы поместить плавсредства под крышу. "Тогда бы появилась возможность проводить работы по обслуживанию и ремонту в своих помещениях. Сейчас мы это делаем в деревне", - сказал член правления НКО "Toila Merepääste" Андрес Аадумяэ, по словам которого ныне имеющееся здание морских спасателей подходит для проведения собраний, но не для хранения крупногабаритного снаряжения.

- В то же время лодки с апреля по ноябрь-декабрь находятся на воде, и гаражная часть в это время пустовала бы понапрасну. Поэтому мы подумали, что это строение могло бы иметь больше функций, - добавил он.

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