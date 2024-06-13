В Тойласком порту создается центр морской экологии

Сейчас две морские спасательные лодки стоят на улице, поэтому спасатели долгое время вынашивали планы строительства гаража, чтобы поместить плавсредства под крышу. "Тогда бы появилась возможность проводить работы по обслуживанию и ремонту в своих помещениях. Сейчас мы это делаем в деревне", - сказал член правления НКО "Toila Merepääste" Андрес Аадумяэ, по словам которого ныне имеющееся здание морских спасателей подходит для проведения собраний, но не для хранения крупногабаритного снаряжения.