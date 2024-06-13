В Тойласком порту создается центр морской экологии

Тойлаские добровольные морские спасатели собираются возвести пристройку к складскому зданию Тойлаского порта, где в теплое время можно будет проводить для школьников учебные дни на тему морской экологии, а зимой хранить спасательные лодки.
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Сейчас две морские спасательные лодки стоят на улице, поэтому спасатели долгое время вынашивали планы строительства гаража, чтобы поместить плавсредства под крышу. "Тогда бы появилась возможность проводить работы по обслуживанию и ремонту в своих помещениях. Сейчас мы это делаем в деревне", - сказал член правления НКО "Toila Merepääste" Андрес Аадумяэ, по словам которого ныне имеющееся здание морских спасателей подходит для проведения собраний, но не для хранения крупногабаритного снаряжения.