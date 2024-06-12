Рийгикогу принял постановление о поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии

За принятие решения проголосовал 41 депутат, 25 были против, двое воздержались пишет rus, err.

Против голосовали и представители коалиции - социал-демократы и некоторые депутаты от Eesti 200 (Ирья Лутсар, Лийза Пакоста, Кадри Тали, Тармо Тамм, Танель Тейн). Также против были многие центристы и некоторые депутаты от Isamaa.

За голосовали реформисты, часть фракции Eesti 200 (Юку-Калле Райд, Марек Рейнаас, Пеэтер Тали, Игорь Таро, Тоомас Уйбо), три депутата от Isamaa (Андрес Метсоя, Рийна Солман и Айвар Кокк), внефракционные депутаты Энн Ээсмаа и Керсти Саарапуу, центрист Андрей Коробейник, депутат от EKRE Лео Куннас. Остальные депутаты от EKRE не голосовали.

Постановление в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии, согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо, передает пресс-служба Рийгикогу.

Согласно постановлению, в программе развития сектора энергетики до 2035 года необходимо рассмотреть влияние внедрения ядерной энергии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность при переходе на климатически нейтральное производство энергии.

При создании правовой базы следует обеспечить, чтобы риски, связанные с государственной безопасностью, финансированием и реформой собственности, получили тщательную оценку.

Согласно пояснительной записке, внедрение в Эстонии ядерной энергии имеет ряд преимуществ. Среди прочего, ядерная энергия позволила бы обеспечить постоянную управляемую производственную мощность, которая сбалансировала бы колебания мощности производства возобновляемой энергии; помогла бы Эстонии достичь цели по климатической нейтральности; обеспечила бы стабильную и доступную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе; способствовала бы продвижению научной и исследовательской деятельности; принесла бы экономическую прибыль и создала бы дополнительные рабочие места для местного населения.

Постановление не дает права на строительство АЭС в Эстонии.